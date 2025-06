Nie bierzesz paragonu z lady? Skarbówka ostrzega, możesz mieć kłopoty

Wręczenie paragonu po dokonanej transakcji stanowi jeden z obowiązków sprzedawcy. Klient nie jest zobligowany, by wziąć ze sobą potwierdzenie zakupu. Stanowi ono jednak coś więcej niż świstek papieru. Jego niezachowanie może mieć nieprzyjemne konsekwencje dla kupującego, a także stworzyć okazję do potencjalnych nadużyć.

Paragonu fiskalnego nie należy traktować jako zbędnego elementu kupna towaru. Ma on niebagatelne znaczenie dla obu stron transakcji, ale też dla polskiej gospodarki. Jest to dowód, że cały proces przebiegł zgodnie z literą prawa.

Lepiej wziąć paragon, niż sobie zaszkodzić

Przepisy obligują sprzedającego, aby ewidencjonował na kasie sprzedaż oferowanych produktów. Jego obowiązkiem jest też wydanie paragonu. Jeśli tego nie zrobi, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe. Wiąże się to z bolesnymi dla kieszeni wydatkami. Grzywny i mandaty wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych (maksymalna kara za wykroczenie to nawet 86 tys. zł).

Konsekwencje dotyczą jednak także klienta. Władze podkreślają, że nie ponosi on odpowiedzialności za nieposiadanie paragonu. Nie musi go odbierać, nie są przewidziane żadne restrykcje za pozostawienie go na ladzie. Warto natomiast mieć na uwadze, że jest to kluczowy dowód zakupu. Jeśli dana osoba chce skorzystać z gwarancji, reklamacji czy zwrotu, musi mieć na uwadze, że wręczany kwitek ma spore znaczenie.

Ponadto pozostawienie tego dokumentu daje pole do nadużyć. Na jego podstawie da się wystawić "puste" faktury - alarmuje Ministerstwo Finansów. Inne potencjalne nieprawidłowości to anulowanie transakcji przez sprzedawcę albo zarejestrowanie kolejnego, takiego samego zakupu, jako nową sprzedaż. To działania niezgodne z prawem, które szkodzą państwowym finansom i uczciwej konkurencji.

Zachowanie paragonu to realne wsparcie w walce z szarą strefą. Świadome odbieranie potwierdzenia zakupu to wyraz troski o transparentność obrotu gospodarczego i przestrzeganie prawa podatkowego. W dłuższej perspektywie nieodprowadzane podatki mogą oznaczać mniejsze środki na edukację, infrastrukturę czy administrację publiczną.

Paragon pozwala też łatwiej kontrolować własne wydatki oraz upewnić się, że cena zapłacona przy kasie jest zgodna z tą, która była deklarowana.

Nieprawidłowości można łatwo zgłosić

W przypadku niewydania paragonu, klient może zgłosić to do odpowiednich organów, m.in. do urzędu skarbowego, Krajowej Administracji Skarbowej (również mailowo), a także za pomocą aplikacji e-Paragony.

Warto również pamiętać, że paragon może przyjąć formę elektroniczną - przesyłaną mailowo lub SMS-em. Jest to pełnoprawne potwierdzenie zakupu, które nie wyklucza możliwości uzyskania także tradycyjnej wersji papierowej.

