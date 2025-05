Niebawem wystartują wypłaty nowego świadczenia. Chodzi o tzw. rentę wdowią. Pozwoli ona na otrzymywanie własnego świadczenia oraz udział w wypłacanym zmarłemu małżonkowi. Takie rozwiązanie nie jest wyjątkiem w Europie. W Niemczech funkcjonuje od lat. Zapewnia większe środki, a uprawnieni do niego mogą być także polscy obywatele.

Od lipca 2025 r. w Polsce ruszą pierwsze wypłaty renty wdowiej. Zgodnie z przepisami osoba, która straciła męża lub żonę, będzie mogła otrzymywać 100 proc. własnego świadczenia (np. emerytury) oraz 15 proc. po nieżyjącym małżonku albo odwrotnie - 100 proc. uposażenia po zmarłym i 15 proc. swojego. Możliwość wyboru wariantu należy do uprawnionego świadczeniobiorcy.

Podobny system działa w Niemczech, a uprawnieni do skorzystania z niego są również niektórzy Polacy.

Niemiecka renta wdowia. Dostępna także dla Polaków

Renty wdowie w Niemczech dzieli się na dwa rodzaje: małą i dużą. Ta pierwsza zapewnia środki na poziomie 25 proc. emerytury lub renty zmarłej osoby. Przekazywane są przez 24 miesiące. Drugie świadczenie wynosi 55 (a w określonych sytuacjach nawet 60) proc. kwoty otrzymywanej przez małżonka i przysługuje bezterminowo. W obu przypadkach należy spełnić konkretne warunki - przypomina serwis Infor.pl.

Jedno z kryteriów zakłada, że mąż lub żona w chwili śmierci mieli przez co najmniej pięć lat opłacane składki do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. Kolejny warunek dotyczy stażu małżeństwa. Polak lub Polka starający się o wsparcie musieli być w oficjalnym związku z obywatelem Niemiec przez co najmniej rok.

Ponadto wzięcie kolejnego ślubu wyklucza z grona beneficjentów. Wpływy w postaci polskiej emerytury nie przekreślają szansy na niemieckie świadczenie.

Należy dodać, że korzystniejsza duża renta wdowia wiąże się ze spełnieniem jednego z następnych wymagań:

ukończenie 47 lat

wychowywanie dziecka

niezdolność do pracy

Przez pierwsze trzy miesiące po śmierci współmałżonka, renta wypłacana jest w wysokości 100 proc. jego emerytury lub renty. Jak dodaje Infor.pl, jest to okres ochronny na czas żałoby.

Warto zaznaczyć, że renta wdowia przysługuje również partnerom formalnych związków partnerskich zawartych w Niemczech - pod warunkiem, że związek ten trwał przynajmniej rok przed śmiercią współmałżonka.

Kto otrzyma rentę wdowią w Polsce? Oto warunki

Z uwagi na stawki obowiązujące w Niemczech, a także odsetek wypłacanych odziedziczonych środków, cały system w praktyce gwarantuje wyższe kwoty niż polskie rozwiązanie. Na ten moment renta wdowia w Polsce zakłada wspomniane 15 proc. drugiego świadczenia.

Renta wdowia przewidziana jest dla:

kobiet mających co najmniej 60 lat i co najmniej 65-letnich mężczyzn

pozostających do momentu śmierci męża/żony we wspólności małżeńskiej

niebędących aktualnie w nowym związku małżeńskim

osób, które uzyskały prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku co najmniej w momencie ukończenia 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) roku życia

Jeśli ubiegający się o pieniądze spełnia wszystkie te kryteria, powinien złożyć stosowny wniosek do ZUS-u.

red. / polsatnews.pl