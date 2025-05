Inflacja w Polsce zwalnia. Najnowsze dane GUS

Inflacja w Polsce w maju wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rok do roku i -0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To niższy wynik niż w kwietniu (4,2 proc. rdr). Można więc mówić o wyhamowaniu dynamiki wzrostu cen rok do roku i o deflacji w ujęciu miesięcznym.