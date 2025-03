Są już nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn w Polsce. Zaprezentował je Główny Urząd Statystyczny. Ze statystyk wynika, że Polacy żyją coraz dłużej. Dla wielu ważniejsze jest jednak to, że publikacja tych danych ma bezpośredni wpływ na wysokość emerytur, wyliczaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto odczuje te zmiany?

Jak wyjaśnia ZUS, wysokość emerytury to efekt prostego działania matematycznego. Zgromadzony kapitał dzieli się przez prognozowaną dalszą długość życia. Im dłuższy czas oczekiwanej egzystencji, tym mniejsze comiesięczne wypłaty.

Emerytury nawet kilkaset złotych niższe

Jakie wnioski płyną z tablic przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny? Otóż u 60-letniej osoby (w tym wieku prawo do emerytury otrzymują kobiety) prognozowana dalsza długość życia wynosi 266,4 miesiąca, czyli 22,2 roku. To wzrost o 2,2 miesiąca względem poprzednich szacunków. Z kolei 65-letni (taki jest wiek emerytalny mężczyzn) Polak ma przed sobą teoretycznie jeszcze 220,8 miesiąca (18,4 roku), a zatem więcej o 1,9 miesiąca.

Dziennik "Fakt" przeanalizował, jak nowe dane GUS wpływają na wysokość emerytur. Podano przykład 60-letniej kobiety, która ma na koncie w ZUS 600 tys. zł. Według nowych tablic jej świadczenie będzie niższe o 19 zł miesięcznie, czyli o 228 zł rocznie. Z kolei hipotetyczny 70-latek z kapitałem w wysokości 700 tys. zł otrzyma miesięcznie o 34 zł mniej, co w skali roku daje blisko 410 zł straty.

Czy warto poczekać z wnioskiem o emeryturę?

Osoby kończące aktywność zawodową między 1 kwietnia 2025 r. a 31 marca 2026 r. muszą się liczyć z niższymi przelewami.

"Fakt" wskazuje, że osoby planujące przejście na emeryturę mogą rozważyć złożenie wniosku dopiero po corocznej waloryzacji składek - czyli w lipcu.

Wówczas zgromadzony kapitał wzrasta, co może zrównoważyć lub nawet przewyższyć efekt nowych tablic. W 2025 r. waloryzacja może wynieść kilkanaście procent.

ZUS uwzględni korzystniejsze dane

Osoby urodzone między 1 kwietnia 1965 r. a 31 marca 1966 r. (kobiety) oraz między 1 kwietnia 1960 r. a 31 marca 1961 r. (mężczyźni) nabędą prawo do emerytury według obecnie obowiązujących zasad. Co ważne, jeśli zdecydują się przejść na emeryturę w późniejszych latach, ZUS uwzględni do obliczeń tę tablicę trwania życia, która będzie dla nich korzystniejsza: aktualną w momencie złożenia wniosku lub z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Warto również przypomnieć, że osoby już pobierające świadczenia nie muszą obawiać się ich obniżenia. ZUS podkreśla, że samo opublikowanie nowych danych przez GUS nie jest podstawą do przeliczenia emerytury.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury ma sens tylko wtedy, gdy senior dorabiał i odprowadzał dodatkowe składki. W takiej sytuacji ZUS zastosuje aktualne tablice trwania życia przy obliczaniu nowej kwoty świadczenia.

Obecnie najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto - to efekt marcowej waloryzacji, która podniosła świadczenia o 5,5 proc., czyli o prawie 100 zł.

