Jeśli wyborca już zadeklarował chęć głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą, jego zgłoszenie automatycznie obowiązuje również w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 - nie trzeba dokonywać ponownego zgłoszenia.

Natomiast osoby, które w pierwszej turze oddawały głos w sposób tradycyjny, a w drugiej chcą zagłosować korespondencyjnie, powinny były złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej na 10 dni przed dniem głosowania, czyli do 22 maja. Wyjątek stanowią osoby objęte obowiązkową kwarantanną, izolacją lub izolacją domową - one mogły zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego do 27 maja, czyli 5 dni przed wyborami. Termin na to więc już minęły. Jak odbywa się takie głosowanie?

Kto ma prawo do głosowania korespondencyjnego?

Możliwość oddania głosu w formie korespondencyjnej przysługuje:

osobom z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

osobom, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat

obywatelom przebywającym w izolacji lub objętym kwarantanną z powodu choroby zakaźnej

Warto dodać, że z głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać również osoby przebywające czasowo za granicą, po uprzednim zarejestrowaniu się w odpowiednim konsulacie. W ich przypadku pakiety wyborcze są wysyłane drogą pocztową.

Jak należało złożyć wniosek?

Najwygodniejszym sposobem zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego jest skorzystanie z platformy ePUAP (gov.pl). Po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego należało wypełnić formularz online, podając m.in. dane osobowe oraz adres, pod który ma zostać wysłany pakiet wyborczy. Na koniec należało podpisać dokument elektronicznie i wysłać.

Możliwe jest także tradycyjne zgłoszenie - w formie papierowej. W tym celu trzeba było przygotować wniosek zawierający:

imię i nazwisko

numer PESEL

adres do korespondencji

numer telefonu i adres e-mail (jeśli jest dostępny)

Taki dokument należało dostarczyć do właściwego komisarza wyborczego - osobiście lub pocztą.

Wybory prezydenckie 2025. Jak wygląda samo głosowanie korespondencyjne?

Pakiet wyborczy powinien dotrzeć do wyborcy nie później niż 6 dni przed terminem głosowania, a w przypadku osób na kwarantannie - najpóźniej 2 dni przed wyborami. W pakiecie znajdują się:

karta do głosowania

instrukcja głosowania

koperta na kartę

koperta zwrotna

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

Po zaznaczeniu wybranego kandydata, kartę należy włożyć do wewnętrznej koperty i ją zakleić. Następnie wraz z podpisanym oświadczeniem wszystko umieszcza się w kopercie zwrotnej.

W jaki sposób odesłać głos?

Wypełniony pakiet należy dostarczyć do właściwej obwodowej komisji wyborczej - osobiście (za okazaniem dokumentu tożsamości) lub za pośrednictwem pracownika Poczty Polskiej, który odbiera pakiety od osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie. Z tej formy przekazania mogą również skorzystać seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami.

Niedopełnienie formalności - np. brak podpisu na oświadczeniu - może skutkować uznaniem głosu za nieważny.

