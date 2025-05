Druga tura wyborów prezydenckich w 2025 roku odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca - dokładnie dwa tygodnie po pierwszej turze (18 maja). Z uwagi na krótki odstęp między turami, czas na dokonanie formalności jest ograniczony.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania należy złożyć najpóźniej do czwartku 29 maja, czyli nie później niż 3 dni przed wyborami. Po tym terminie nie będzie już możliwości aktualizacji danych.

Wybory 2025. Jak dokonać zmiany miejsca głosowania?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Przez internet

Najwygodniejsza opcja to skorzystanie z serwisu gov.pl. Wystarczy zalogować się na swoje konto za pomocą Profilu Zaufanego i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Podajesz adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów - to on zostanie przypisany do twojego nowego obwodu głosowania.

Po złożeniu wniosku otrzymasz elektroniczne potwierdzenie wraz z informacją o nowej komisji wyborczej.

2. W urzędzie gminy lub miasta

Możesz również zgłosić się osobiście do urzędu odpowiedniego dla miejsca, gdzie planujesz przebywać podczas wyborów. Wniosek można wypełnić na miejscu lub pobrać jego wzór wcześniej z gov.pl i przynieść gotowy.

W formularzu musisz podać:

imię i nazwisko

numer PESEL

adres zameldowania

adres czasowego pobytu (w dniu wyborów)

własnoręczne oświadczenie potwierdzające dane

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025. Jak oddać ważny głos?

Dokument można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Co z głosowaniem za granicą?

Jeżeli w dniu drugiej tury będziesz przebywać poza granicami Polski, również masz możliwość głosowania - pod warunkiem, że zostaniesz dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie zagranicznym.

Dla osób, które nie głosowały za granicą w pierwszej turze, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Najszybciej zrobisz to online przez platformę eWybory. Proces jest prosty - wymagane są podstawowe dane osobowe i adres email. Pamiętaj, że z jednego adresu e-mail można zarejestrować tylko jedną osobę. Weryfikacja tożsamości odbywa się m.in. poprzez podanie nazwiska rodowego matki.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie. Sprawdź, co zabrać, by oddać ważny głos

Jeśli natomiast brałeś już udział w pierwszej turze poza Polską i byłeś ujęty w spisie wyborców, nie musisz robić nic - zostaniesz automatycznie uwzględniony także w drugiej turze.

Dlaczego warto to zrobić wcześniej?

Zgłoszenie zmiany miejsca głosowania to szybki proces, ale nie warto zostawiać go na ostatnią chwilę. Spóźnienie się choćby o jeden dzień oznacza brak możliwości oddania głosu. Pamiętaj, że twój głos ma znaczenie - zwłaszcza w drugiej turze, gdy decyduje się ostateczny wynik wyborów prezydenckich.

Nie przegap terminu i zagłosuj tam, gdzie będziesz 1 czerwca.

WIDEO: "Wynik wyborów problemem dla koalicji". Były prezydent ma radę dla Trzaskowskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl