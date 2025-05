- Strona rosyjska, zgodnie z ustaleniami, niezwłocznie opracowała odpowiednie memorandum, które określa nasze stanowisko we wszystkich aspektach niezawodnego przezwyciężenia podstawowych przyczyn kryzysu - powiedział mediom polityk. Nie ujawnił jednak treści wspomnianego dokumentu.

Ławrow: Rosyjska delegacja jest gotowa

- Rosyjska delegacja pod przewodnictwem Władimira Medinskiego jest gotowa przedstawić memorandum stronie ukraińskiej i udzielić niezbędnych wyjaśnień podczas drugiej rundy wznowionych bezpośrednich rozmów w Stambule w przyszły poniedziałek - dodał Ławrow.

Kijów nie odniósł się jeszcze do tej propozycji.

Wcześniej w środę Miedinski, który był szefem rosyjskiej delegacji podczas pierwszych rozmów Ukrainy i Rosji w Stambule w połowie maja, poinformował, że Rosja czeka na odpowiedź w sprawie zaproponowanego przez siebie terminu i miejsca drugiej rundy rozmów, i oczekuje, że Kijów udzieli jej "tak szybko, jak to możliwe". Dodał, że rozmawiał o tym przez telefon z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umierowem.

- Zadzwoniłem dziś do Umierowa i zaproponowałem dokładną datę i miejsce spotkania w celu wymiany memorandów. Jesteśmy gotowi rozpocząć merytoryczną dyskusję nad każdym z punktów porozumienia dotyczącego przyszłego zawieszenia broni - przekazał Miedinski.

Wołodymyr Zełenski: Nieważne, co jest zapisane w ultimatum

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że USA "nie poprą" rosyjskich żądań dotyczących terytoriów, kontrolowanych obecnie przez władze w Kijowie. Szef państwa oświadczył, że nie chciałby, aby Stany Zjednoczone wycofały się z negocjacji pokojowych.

- Nieważne, co jest zapisane w ultimatum, jeśli rozmawiamy nie o jakimś papierze, lecz o tym, co naprawdę może doprowadzić do pierwszego kroku, do zawieszenia broni. Uważam, że Stany Zjednoczone na najwyższym szczeblu nie poprą (żądań Rosji), aby Ukraina odeszła z tych terytoriów, na których Ukraina się znajduje. Nie chcielibyśmy, aby Stany Zjednoczone wyszły z tego procesu – powiedział Zełenski w środę w rozmowie z dziennikarzami.

Pierwsze rozmowy w Stambule zakończyły się fiaskiem

Rozmowy z 16 maja w Turcji nie przyniosły porozumienia w sprawie zawieszenia broni, o co zabiegał Kijów i jego zachodni sojusznicy. Moskwa stwierdziła, że zanim taki ruch będzie możliwy, muszą zostać spełnione pewne warunki.

23 maja Ławrow zapowiedział, że po zakończeniu wymiany jeńców wojennych 1000 za 1000, do której doszło w miniony weekend, Rosja będzie gotowa przekazać Ukrainie projekt dokumentu określającego jej warunki długoterminowego porozumienia pokojowego.