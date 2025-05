Prezydent Andrzej Duda podczas wywiadu w Kanale Zero poruszył "zasadniczy problem" w sporze o nominacje ambasadorów. - Nie dopuszczę do sytuacji, w której następny prezydent będzie pozbawiony de facto tej prerogatywy - zapowiedział. Skomentował również kwestię nieobecności Rafała Trzaskowskiego w Końskich.

Prezydent Andrzej Duda był gościem Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka w Kanale Zero.

Duda pytany, czy kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski dobrze zrobił, że nie pojechał w środę na debatę przedwyborczą do Końskich zorganizowaną przez telewizję Republika, gdzie był obecny popierany przez PiS Karol Nawrocki. - Rafał Trzaskowski już kiedyś raz nie przyjechał do Końskich, wtedy kiedy ja tam byłem - wskazał.

ZOBACZ: Rywal z I tury wyborów poparł Karola Nawrockiego. "Od zera do bohatera"

- Jeżeli rozmawia się z ludźmi, którzy specjalizują się w różnych analizach kampanijnych, czy wręcz specjalizują się w planowaniu kampanii, to (oni) mówią, że te ostatnie dni w zasadzie już nic nie zmieniają w wyniku. Ten jazgot ogólny kampanijny, zalew informacji różnego rodzaju powoduje, że ludzie się wyłączają i tak naprawdę już wiedzą na kogo chcą zagłosować - powiedziała głowa państwa.

Nominacje ambasadorów. Prezydent wskazuje "zasadniczy problem"

Prezydent odniósł się też do relacji z obecnym rządem, w tym do sporu z MSZ w sprawie nominacji ambasadorskich. Duda podkreślił, że nie zgadza się na to, by ambasadorami zostali ludzie, którzy "oczerniali Polskę, oczerniali polski rząd".

- Jest jeden zasadniczy problem. Otóż ta prerogatywa prezydencka jest rzeczywista, czyli prezydent faktycznie może realnie nominować ambasadorów wtedy, kiedy proces powołania kandydata zaczyna się od konsultacji z prezydentem - powiedział.

ZOBACZ: Wraca spór o ambasadorów. "Prezydent nie dotrzymał umów"

Jak dodał, prezydent może wówczas zadeklarować, że popiera danego kandydata, zanim rozpocznie się jego opiniowanie przed komisją sejmową. - Za dwa miesiące kończę sprawowanie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej i nie dopuszczę do sytuacji, w której następny prezydent będzie pozbawiony de facto tej prerogatywy - stwierdził.

Jak mówił, w takiej sytuacji merytoryczna i decyzyjna funkcja prezydenta staje się funkcją techniczną.

Spór o nominacje ambasadorów

Prezydent zaznaczył jednocześnie, że szef MSZ Radosław Sikorski "wrócił do procedury" i "przestał próbować ominąć prezydenta".

Przypomnijmy, że spór o powoływanie ambasadorów trwał od marca 2024 r. Szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował wówczas, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Prezydent podkreślił natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta".

ZOBACZ: Spór o ambasadorów. Pierwsza nominacja Radosława Sikorskiego

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy ze względu na konflikt nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d'affaires - taka sytuacja jest np. w USA, gdzie były szef MON w rządzie PO-PSL Bogdan Klich zastąpił Marka Magierowskiego. Prezydent Duda wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie uważa Klicha za odpowiednią postać na stanowisku ambasadora w USA.

WIDEO: "Przewaga została przehulana". Prof. Flis komentuje ostatnie dni kampanii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas. / PAP