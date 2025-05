Sztabowiec Nawrockiego uderza w Mentzena. "Będzie można go rozliczać"

Adam Bielan w poniedziałkowym "Graffiti" został zapytany o reakcję sztabu PiS na to, że Rafał Trzaskowski wraz z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim spotkali się przy piwie ze Sławomirem Mentzenem.

- Przyjęliśmy to wzruszeniem ramion. Nie jesteśmy w stanie dyktować nikomu, z kim ma chodzić na piwo - oświadczył członek sztabu Karola Nawrockiego. Jego zdaniem najważniejszy był przebieg rozmów, które polityk Konfederacji przeprowadził z kandydatami.

Bielan: Nawrocki nie jest członkiem PiS i to nie przypadek

Bielan przypomniał na antenie Polsat News, iż Mentzen sformułował osiem postulatów i to Nawrocki je podpisał. - Zdecydowana większość tych postulatów jest zbieżna z postulatami PiS - zauważył.

Według niego istnieją "pewne różnice między nami a Konfederacją". - Są też różnice między nami a Karolem Nawrockim. Nie jest członkiem PiS i nigdy nie był, i to nie jest przypadek - uznał w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

W środę lider Konfederacji ma przedstawić podsumowanie obu rozmów. Jak zapowiedział "przekaże, co z tym dalej zrobi". - Jeśli Sławomir Mentzen nie zastopuje wyboru Rafała Trzaskowskiego, to będzie go można rozliczać z każdej decyzji Trzaskowskiego. To bardzo duża odpowiedzialność i nie wiem, czy Mentzen chce ją wziąć na siebie - stwierdził Bielan.

"Nawrocki startuje przeciw Tuskowi". Propozycja debaty z szefem rządu

Zdaniem gościa "Graffiti" Karol Nawrocki "startuje dzisiaj de facto przeciwko Tuskowi". - Wydaje mi się, że jeśli Trzaskowski będzie uciekał przed debatą w Końskich to warto zastanowić się nad debatą Nawrocki - Tusk, bo to będzie debata z prawdziwym szefem Trzaskowskiego - powiedział.

Europoseł nawiązał w ten sposób do pomysłu Telewizji Republika, która chciałaby zorganizować jeszcze jedną debatę przed II turą wyborów prezydenckich. Do ponownego starcia Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego miałoby dojść 28 maja na rynku w Końskich.