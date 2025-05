W sobotę, po spotkaniu Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem, obaj politycy wyszli do pubu na piwo. Szeroko skomentowali to w sieci wyborcy zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Konfederacji. Pojawiły się nawet komentarze o "zdradzie ideologicznej". Ekspert uważa, że elektorat tej drugiej formacji mógł częściowo się zdemobilizować przed II turą głosowania.

Obydwaj kandydaci II tury wyborów prezydenckich - Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki - spotkali się ze Sławomirem Mentzenem. Rozmowy z reprezentantami KO i PiS miały na celu przekonanie przez nich do siebie części wyborców Konfederacji.

Po sobotnim spotkaniu Trzaskowskiego on sam i jego sztab wyszli z Mentzenem na piwo do pubu. Jak podaje Europejski Kolektyw Analityczny, 42 proc. prawicowych internautów uznało to za "akt zdrady ideologicznej, niezgodny z dotychczasową narracją Konfederacji".

Rozmowa Trzaskowski - Mentzen. Elektorat Konfederacji się zdemobilizował?

Zwolennicy partii Mentzena wskazywali na "zdradę wartości przez Mentzena", a spotkanie ocenili jako polityczny PR zastosowany przez sztabowców Trzaskowskiego.

- Z perspektywy użytkowników mediów społecznościowych po prawej stronie zapanował chaos informacyjny i możemy powiedzieć, że tak naprawdę nastąpiło coś, co możemy identyfikować jako pewien stopień demobilizacji tego elektoratu - zaznaczył szef Res Futury Michał Fedorowicz.

Jednak zdania na temat przebiegu spotkania pozostają podzielone. 33 proc. wszystkich komentujących uznało je jako gest dialogu. Z drugiej strony 15 proc. osób zareagowało w sposób kpiący i wyśmiewający zarówno uczestników spotkania, jak i odbiór medialny. Natomiast 10 proc. komentarzy miało charakter neutralny i informacyjny.

W trakcie samej debaty Mentzen-Trzaskowski 71 proc. komentarzy w stronę lidera Konfederacji było pozytywnych lub neutralnych oraz wyrażających oczekiwanie na twardą postawę wobec kandydata na prezydenta, a 85 proc. wpisów dotyczących Trzaskowskiego było wrogich lub sceptycznych.

To bezpośrednio po zakończeniu rozmowy nastąpiło gwałtowne pogorszenie nastawienia wyborców Konfederacji. Ponad połowę komentarzy, ponieważ aż 54 proc., stanowiły te negatywne, z zarzutami m.in. o brak asertywności. W stronę Trzaskowskiego pojawiło się około 60 proc. krytycznych głosów, ale także 6 proc. pozytywnych ocen, wyrażających uznanie za kulturę i przygotowanie do rozmowy.

- Nie wydaje się, żeby Rafał Trzaskowski bardzo przekonał odbiorców, natomiast na pewno ten cel, który w jakimś stopniu założył sobie sztab - do mobilizacji części elektoratu, można zaryzykować stwierdzenie, że gdzieś zostało to ziarno zasiane, ale nie wiemy jaka będzie ostateczna dynamika kampanii - powiedział Fedorowicz.

Echa spotkania Trzaskowskiego z Mentzenem. Fala komentarzy

Po kontrowersyjnym spotkaniu Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim w pubie nastąpiła fala negatywnych zwrotów ze strony wyborców Konfederacji. Należały do nich m.in. głosy takie jak: "Mentzen się sprzedał", "Zdrada wartości" i "Mentzen z Trzaskowskim przy piwie".

Jednak w kontekście reprezentanta Koalicji Obywatelskiej padło ze strony wyborców znacznie więcej pochlebnych stwierdzeń. Wśród najczęściej wymienianych cech znalazły się m.in.:

kulturalny i opanowany (24 proc.) - w kontekście stylu debaty i rozmowy z Mentzenem;

(24 proc.) - w kontekście stylu debaty i rozmowy z Mentzenem; merytoryczny i kompetentny (21 proc.) - na podstawie argumentacji i wiedzy;

(21 proc.) - na podstawie argumentacji i wiedzy; "dwulicowy i politycznie wyrachowany" (18 proc.) - w kontekście krytyki samego spotkania z Mentzenem i strategii wyborczej;

kk/wka / PAP / Polsatnews.pl