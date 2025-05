- Pan Nawrocki chyba preferuje walkę na pięści, a nie na argumenty - powiedział Patryk Jaskulski z Platformy Obywatelskiej i sztabu Rafała Trzaskowskiego. W programie "Lepsza Polska" goście dyskutowali o zbliżającej się debacie prezydenckiej i kto ma szansę ją wygrać. Adam Bielan z PiS dodał, że lepiej przygotowany jest Karol Nawrocki, który nie zmienia co chwilę swoich poglądów.

W programie "Lepsza Polska" padło pytanie o debatę prezydencką, która zacznie się w piątek o godzinie 20:00. Patryk Jaskulski, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej oraz sztabu Rafała Trzaskowskiego, uderzył w Karola Nawrockiego i nawiązał do ostatnich doniesień, jakoby ten brał udział w tzw. ustawkach kibiców.

Debata prezydencka. Kandydaci gotowi do dyskusji

- Pan Nawrocki chyba preferuje walkę nie pięści, a nie na argumenty - powiedział Patryk Jaskulski z Platformy Obywatelskiej i sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Adam Bielan z PiS i sztabu Nawrockiego powiedział, że Rafał Trzaskowski jest bardziej doświadczonym politykiem, który ma za sobą już jeden start w wyborach i dzięki temu lepiej sobie radzi. Nie mniej jednak Karol Nawrocki ma być "doskonale przygotowany" na wyzwania. - Przed naszym kandydatem stoi wyzwanie.

ZOBACZ: Debata prezydencka. Niemiecka prasa o "kluczowym momencie"

Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji powiedziała, że nie spodziewa się rzeczowej dyskusji, a wielu emocji. - Spodziewam się kolejnego konfliktu duopolu. Nie będzie merytorycznie, ale będzie wymiana argumentów "bo wy w PiS robiliście to, a wy w PO robiliście to". Nikomu nie kibicuję - powiedziała Ewa Zajączkowska-Hernik.

Miłosz Motyka z PSL powiedział, że przed drugą turą debata ma większe znaczenie niż przed pierwszą. - Szczególnie ważna jest w przypadku tych osób, które nie poszły w pierwszej turze na wybory - dodał.

Paulina Matysiak z partii Razem dodała, że do drugiej tury zostało jeszcze dużo czasu i debata niekoniecznie przesądzi o wynikach.

"Lepsza Polska". Kto ma szansę wygrać debatę?

Adam Bielan zarzucił Rafałowi Trzaskowskiemu, że "wielokrotnie zmieniał zdanie ws. swojego światopoglądu" - Raz powiedział, ze chce być pierwszym prezydentem Warszawy, który udziela ślubu parze homoseksualnej, innym razem wstydził się flagi LGBT. Kiedyś mocno krytykował CPK, dziś jest zwolennikiem CPK, bo przekonał się z sondaży, że ten program jest ważny dla Polaków. Pytanie jest, czy znowu nie zmieni zdania jak już zostanie wybrany. Oby nie - powiedział członek sztabu Karola Nawrockiego.

ZOBACZ: Specjalny list do działaczy PiS. "Decydujące starcie przed nami"

Miłosz Motyka z PSL powiedział, że Andrzej Duda podpisywał niektóre ustawy, proponowane przez obecny rząd. Wyraził wątpliwość, czy to samo robiłby Karol Nawrocki. - Nie mam przekonania, że Karol Nawrocki by taką decyzję podjął, bo przecież, jeśli chodzi o obniżenie składki zdrowotnej, to jego środowisko było przeciwne - stwierdził.

"Rafał Trzaskowski nie jest decyzją prezydenta"

Patryk Jaskulski podkreślił, że Rafał Trzaskowski "nie ma żadnego szefa" i do swojej pozycji doszedł ciężką pracą. - Był ministrem, był posłem, był europosłem, był prezydentem. Warszawiacy wybrali go na drugą kadencję. Rafał Trzaskowski nie jest decyzją prezesa, jak Karol Nawrocki - powiedział członek sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Ewa Zajączkowska-Hernik stwierdziła, że w trakcie debaty wciąż będzie widoczna "brudna wojna" między kandydatem PiS i kandydatem PO. - Nawet jeśli odpowiedzą na pytania, mogą nie być to odpowiedzi wiążące. Ja rozumiem, że można zmieniać temat, ale nie kilka razy dziennie. To hipokryzja. Rafał Trzaskowski jest całkowicie niekompetentnym kandydatem, ale to nie oznacza, że Karol Nawrocki jest - powiedziała europosłanka.

ZOBACZ: Trzaskowski podpisze postulaty Mentzena? "Z wieloma się zgadzam"

Paulina Matysiak stwierdziła, że najważniejsze w debacie są kwestie budownictwa, mieszkalnictwa, rozwoju, dużych inwestycji i infrastruktury. - To są rzeczy ważne dla młodych osób - powiedziała.

Dodała, że decyzja Adriana Zandberga, aby nie przekazywać głosów innym kandydatom była właściwa. - Myślę, że to nie jest zawód. Ci wyborcy, którzy głosowali w pierwszej turze na Adriana Zandberga będą bardzo różnie się zachowywać, popierać różnych kandydatów lub oddawać nieważny głos - powiedziała.