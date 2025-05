Jarosław Kaczyński wysłał specjalny list do działaczy PiS. Polityk napisał w nim, że przeciwko Karolowi Nawrockiemu "stosowane są brudne chwyty i nielegalne metody". W związku z tym Kaczyński wezwał polityków do "mobilizacji wszystkich sił" oraz "stanięcia z pełną mocą do walki".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wysłał do wszystkich działaczy swojej partii specjalny list, w którym przekonuje, że "jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte". W ten sposób polityk zachęca do mobilizacji członków partii i głosowania drugiej turze wyborów prezydenckich.

"Wynik pierwszej tury to zaledwie początek. Nasze zwycięstwo jest realne, ale tylko od naszej determinacji zależy, czy stanie się rzeczywistością" - napisał w liście prezes PiS.

Jarosław Kaczyński napisał specjalny list. "Stosowane są brudne chwyty i nielegalne metody"

Prezes Kaczyński zwrócił się do działaczy w liście, twierdząc, że "historia daje nam szasnę, ale nie podaruje nam zwycięstwa - musimy o nie walczyć". "Pamiętajmy, że po drugiej stronie zmobilizowano wszystkie siły, stosowane są brudne chwyty i nielegalne metody" - podkreślił.

Kaczyński zaznaczył, że przed politykami PiS jest "decydujący czas". "Każdy dzień, każda rozmowa, każde działanie w terenie, każdy telefon, każda aktywność w mediach społecznościowych, każda godzina pracy - wszystko się teraz liczy. W drugiej turze nie wygramy czekaniem ani przekonaniem, że 'wszystko już rozstrzygnięte'" - dodał.

Prezes PiS wezwał działaczy. "Decydujące starcie przed nami"

W liście prezes PiS zaapelował także do swoich działaczy, aby "zmobilizować wszystkie siły, rozmawiać z ludźmi, docierać tam, gdzie nas jeszcze nie ma". "Nie wolno nam odpuścić ani na chwilę" - zaapelował.

Dalej Jarosław Kaczyński wezwał członków PiS, aby "stanęli z pełną mocą do walki o dobrą przyszłość Polski".

"W tych dniach nie ma miejsca na znużenie, na samozadowolenie, na złudne poczucie przewagi. Mobilizację i siłę musimy pokazać także podczas wielkiego marszu w Warszawie! Zróbmy wszystko, by w najbliższą niedzielę, 25 maja o godz. 12.00, było nas jak najwięcej! Pokażmy wspólnie, że jesteśmy za Polską!" - podkreślił.



"Szanowni Państwo, decydujące starcie dopiero przed nami. Wszystko jest w naszych rękach. Nie pozwólmy, by stracić tę ogromną szansę. Walczmy - do ostatniego dnia, do ostatniego głosu. Musimy to zrobić, bo stawką tych wyborów jest Polska" - wskazał.

USA zdecydowały ws. chipów. "To podstawianie nogi do kucia"

