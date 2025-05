- Nie po raz pierwszy pan kłamie. Cóż szkodzi obiecać, prawda? - odpowiedział Karol Nawrocki na deklarację Rafała Trzaskowskiego o tym, że jako prezydent nie wprowadzi żadnych dodatkowych podatków. Prezes IPN nawiązał do słów Przemysława Witka z KO, które wywołały polityczną burzę.

Jednym bloków tematycznych podczas piątkowej debaty prezydenckiej była gospodarka. Karol Nawrocki zapytał Rafała Trzaskowskiego o to, jakie podatki zostaną podniesione, gdyby kandydat KO został prezydentem.

- Chyba pan żartuje, panie Karolu. Na serio wchodzi pan w podatki, skoro wczoraj poślizgnął się pan na tym temacie w rozmowie z Mentzenem? - odpowiedział Trzaskowski. - Przypomniał panu - 22 nowe podatki wprowadził PiS, nawet podatek od deszczu - dodał.



- Jeśli zostanę prezydentem, to nie będzie w Polsce żadnych nowych podatków - deklarował kandydat KO.

- Nie po raz pierwszy pan kłamie. Cóż szkodzi obiecać, prawda? - odpowiedział Karol Nawrocki, nawiązując do słów posła KO Przemysława Witka, które padły na antenie Polsat News.

Wybory parlamentarne. Przemysław Witek w Polsat News: Cóż szkodzi obiecać

We wtorkowej "Debacie Gozdyry" poruszono temat rozmów, do których Sławomir Mentzen zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Lider Konfederacji przygotował listę postulatów.

Agnieszka Gozdyra pokazała ją posłowi KO Przemysławowi Witkowi. Ten przyznał, że można by zgodzić się na punkt dotyczący braku nowych podatków.

- Nie wprowadzicie już nigdy żadnych nowych podatków? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? - dopytywała prowadząca. - Cóż szkodzi obiecać? - odpowiedział poseł ku zaskoczeniu dziennikarki, by wkrótce później stwierdzić, że był to "taki żarcik".

Sejm. Burza po słowach posła KO

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński w rozmowie z Polsat News stwierdził: - On tłumaczy, że był to głupi żart z jego strony, ale nie to miejsce, nie ten czas. Na pewno ta wypowiedź nie powinna nigdy paść. Jest skandaliczna i się od niej odcinamy.

Słowa Przemysława Witka wywołały także gorącą dyskusję w Sejmie. Podczas posiedzenia w środę Jan Kanthak z PiS stwierdził, że jest to skrót programu i działań PO.

Jak dowiedziała się Interia, poseł KO zostanie ukarany za słowa wypowiedziane na antenie Polsat News. - Decyzja o tym, jaka to będzie kara zapadnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu - przekazała posłanka Dorota Łoboda.