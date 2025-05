W piątek o godzinie 20 rozpoczęła się organizowana przez TVP debata kandydatów na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego.

Na pulpicie polityka KO po raz kolejny pojawiła się flaga Polski. To przedmiot znany z poprzednich debat przedwyborczych.

- Cieszę się, że ta flaga jest ze mną, ta flaga, którą pan porzucił - powiedział Trzaskowski.

Wybory 2025. Polska flaga na debacie

W czasie kwietniowej debaty w Końskich Karol Nawrocki postawił na swojej mównicy flagi biało-czerwoną i tęczową. Tą drugą przekazał Rafałowi Trzaskowskiemu. Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat powiedziała chwilę później: - Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tęczową flagę, ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę.

Kilka tygodni później, podczas debaty organizowanej przez "Super Express", Trzaskowski zaprezentował biało-czerwoną flagę, tłumacząc, że to flaga, którą "pan Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a później jak zgasły światła, porzucił ją na sali".

- Wszyscy wiemy, co to oznacza porzucić flagę na placu boju, każdy to wie z historii Polski - podkreślił kandydat KO. - Flagi się po postu nie porzuca i dlatego ją dzisiaj tutaj mam - dodał.

Wybory prezydenckie w Polsce. "Wiemy, co to oznacza porzucić flagę"

Interia skontaktowała się z przedstawicielem sztabu Karola Nawrockiego, by zapytać o komentarz do sytuacji.

"Zwinęli, gdy nie patrzyliśmy", "Zwinęli i kombinują" - przekazała jedna z osób ze sztabu kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki zamieścił zdjęcie wykonane po debacie w Końskich. Przedstawia ono ekipę telewizji Polsat pracującą przy tym wydarzeniu. W tle widać stanowiska kandydatów, a na tym, które zajmował Karol Nawrocki, stoi flaga.