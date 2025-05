Poseł partii Razem Maciej Konieczny w czwartek w TVN24 przekazał, że otoczenie Adriana Zandberga otrzymało w środę SMS-a od sztabu Rafała Trzaskowskiego z zaproszeniem na spotkanie.

Do sprawy odniósł się w piątek sam zainteresowany.

- Moja propozycja jest następująca: jeżeli Rafał Trzaskowski poważnie traktuje to, co mówi, jak wiele łączy go z nami m.in. w polityce mieszkaniowej czy służbie zdrowia, niech to udowodni w praktyce - powiedział Zandberg w "Graffiti".

Wybory 2025. Zandberg odpowiada Trzaskowskiemu

Dalej Zandberg odpowiedział na zaproszenie sztabu Trzaskowskiego: - Spotkajmy się w Sejmie, zróbmy dodatkowe posiedzenie. Są dwie rzeczy, które trzeba naprawić pilnie. Mamy dramatyczną sytuację w NFZ, w ochronie zdrowia. Za chwilę ten system zacznie się sypać, trzeba natychmiast znowelizować budżet i musi znaleźć się 20 mld zł, żeby zasypać dziurę w NFZ.

Druga sprawa, którą miał na myśli Zandberg, dotyczy mieszkalnictwa. - Mamy gotowe rozwiązania mieszkaniowe, które powstały w rządzie. Trzeba odblokować, przegłosować i uruchomić - powiedział współprzewodniczący Razem.

- Spotkajmy się na Sejmie w tym tygodniu, popracujmy, pokażcie, że coś chcecie zrobić, a nie tylko pogadać. To jest mój apel - dodał.

Adrian Zandberg: Z dawnego PiS nic nie zostało

Adrian Zandberg skomentował także czwartkową rozmowę Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez PiS ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji.

- Nawrocki płaszczył się wczoraj przed Mentzenem. Mówił "tak", zanim usłyszał pytanie - ocenił Zandberg.

Według polityka kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich przebiega pod hasłem "cóż szkodzi obiecać". Nawiązał do słów posła KO Przemysława Witka, które padły na antenie Polsat News.

- Moim zdaniem to jest dość niesmaczne - skwitował.

- Dzisiaj to Sławomir Mentzen mówi, co ma robić PiS. Z dawnego PiS nic nie zostało - to tylko wielkie cielsko, które nie ma już głowy. W Pałacu Prezydenckim też słyszałem takie opinie na temat PiS - dodał.

Zandberg ucina spekulacje: To fake ekipy medialnej PO

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia, według których Adrian Zandberg miałby otrzymać stanowisko w rządzie i pokierować polityką mieszkaniową.

- Jestem gotowy zostać ministrem, jeśli ktoś ma po stronie rządowej taką fantazję, ale pod jednym warunkiem: zmieniamy umowę koalicyjną i zapisujemy 1 proc. PKB na mieszkalnictwo, 8 proc. PKB na zdrowie - skomentował polityk w "Graffiti".

Dodał, że wspomniane doniesienia na jego temat to fake news, który "rozpuszczała ekipa medialna PO".

