Ustawki z udziałem Karola Nawrockiego? "Za młodu robi się różne rzeczy"

- Dla mnie nie jest to imponujące, ale jeśli dwoje dorosłych ludzi decyduje się na to, żeby dać sobie po twarzy, to jest ich wolny wybór - mówiła o ustawkach kibicowskich Anna Świergocka z Konfederacji. Odmienne zdanie wyraził Tomasz Szymański z KO. - Jeśli ktoś się szczyci czymś i uważa, że kibolka, ustawki, to jest aktywność sportowa, to przeczy idei sportu - przekonywał.

Gorącą dyskusję w przestrzeni publicznej wywołał fragment czwartkowej rozmowy Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim, w którym lider Konfederacji wskazał, że kandydat na prezydenta popierany przez PiS uczestniczył w przeszłości w kibicowskich ustawkach. - Pan walczył w takiej ustawce 70 na 70 (70 kibiców jednej drużyny przeciwko 70 kibiców drużyny przeciwnej - red.), pamiętam, z tego co mi ludzie mówili, bo mamy trochę wspólnych znajomych - mówił Mentzen.

Nawrocki nie zaprzeczył, jednak sprowadził temat ustawek do kwestii sportowych. - W różnych modułach, zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem - tłumaczył.

"Debata Gozdyry". Karol Nawrocki brał udział w ustawkach kiboli?

W czwartkowej "Debacie Gozdyry" prowadząca zapytała o te wypowiedzi swoich gości. - Za młodu robi się różne rzeczy. Ja dostałem też uwagę wielokrotnie, będąc w podstawówce, w liceum. Jakby pani teraz zaczęła mnie szczegółowo pytać, jakim byłem uczniem, to pewnie mogłoby się okazać, że nie do końca grzecznym - przekonywał Szymon Szynkowski vel Sęk.

Poseł PiS stwierdził, że "Donald Tusk też brał udział w ustawkach kibicowskich". Powiedział też, że woli, by młodzież realizowała się "na młynie będąc kibicem" niż w wulgarny sposób zwracała się do kobiet, co zarzucił Rafałowi Trzaskowskiemu. - To nie jest mój świat, ale to świat Donalda Tuska i różnych innych ludzi - podsumował.

ZOBACZ: Radość w Konfederacji po rozmowie Mentzena z Nawrockim. "Wybory wygrywa się w Toruniu"

Ze słowami przedmówcy nie zgodził się poseł KO Tomasz Szymański. - Pan dostał uwagę za złe zachowanie i porównuje to pan z agresją kibiców, która jest wyładowywana w przestrzeni publicznej - oburzał się.

- My tutaj rozmawiamy o kandydacie na prezydenta, czy szefa ochrony w jakimś klubie nocnym? Szanowni państwo, mamy powagę sytuacji, jeśli ktoś szczyci się czymś i uważa, że kibolka, ustawki to jest aktywność sportowa - wskazał, dodając że przeczy to idei sportu.

Polityczka Konfederacji o ustawkach. "To jest ich wolny wybór"

Ze słowami Szymańskiego zgodził się wiceminister infrastruktury, Przemysław Koperski. Jak przekonywał, prezydent powinien być wzorem do naśladowania. - Faktycznie ten przykład jest głęboko niepokojący, bo tutaj nie mówimy o żadnej dyscyplinie sportowej - stwierdził.

Anna Świergocka z Konfederacji zapytana została przez Agnieszkę Gozdyrę o stanowisko Sławomira Mentzena, który w rozmowie z Karolem Nawrockim przyznał, że imponuje mu udział kandydata na prezydenta w tego rodzaju aktywności. - Dla mnie nie jest to imponujące, ale jeśli dwoje dorosłych ludzi decyduje się na to, żeby dać sobie po twarzy, to jest ich wolny wybór - przekonywała.

ZOBACZ: Trzaskowski komentuje rozmowę Mentzena z Nawrockim. "Kameleon"

- Dużo gorszą sytuacją jest, kiedy to kobieta jest ofiarą przemocy - dodawała polityczka.

Na jej słowa zareagował Przemysław Koperski, wskazując, że ustawki są niezgodne z prawem. - W polskim systemie prawnym nie ma czegoś takiego, że dwóch gości na ulicy się umawia, że będą się lali. Nie ma na to zgody, żeby o tym mówić w telewizji - oponował wiceminister.