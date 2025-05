Stolica Apostolska pokazała Pierścień Rybaka, który Leon XIV włoży podczas uroczystej inauguracji. Jest to jeden z symboli władzy papieskiej. Wcześniej Watykan opublikował herb i dewizę papieża. W niedzielę o 10 rano rozpocznie się msza święta inaugurująca pontyfikat. Uroczystości uświetnią głowy państw oraz oficjalne delegacje z całego globu.

Pierścień Rybaka, który w niedzielę założy papież Leon XIV, przedstawia apostoła Piotra, który ma w jednej ręce klucze, a w drugiej sieć. Od wewnątrz wygrawerowany jest herb Ojca Świętego oraz napis "Leo XIV" - przekazał Vatican News.

Jak dodano, przekazanie pierścienia papieżowi nastąpi podczas uroczystej liturgii inaugurującej jego pontyfikat, która odbędzie się w niedzielę. Po nałożeniu papieżowi paliusza, nałożony zostanie mu także pierścień.

Vatican Media Pokazano Pierścień Rybaka, który nałoży Leon XIV

Jak przekazał Vatican News, pierścień, który otrzyma papież, ma szczególną wartość pierścienia-pieczęci, który stanowi potwierdzenie wiary, zadanie powierzone Piotrowi przez Jezusa. Dodano, że nazywa się go pierścieniem rybaka, ponieważ Piotr jest apostołem rybakiem.

Po śmierci papieża pierścień jest zgodnie z tradycją niszczony. Odbywa się to przez jego przełamanie, tak aby nie mógł już służyć jako pieczęć. Pierścień może być następnie przetopiony.

Tydzień temu Watykan opublikował herb i dewizę Leona XIV. Nowy biskup Rzymu zdecydował się na symbolikę związaną z zakonem św. Augustyna, do którego należy. Herb odwołuje się do żywota św. Augustyna. Jego podstawowe elementy są takie same, jak w herbie, który papież wybrał podczas konsekracji biskupiej.

Przedstawia tarczę podzieloną po skosie na dwie części. Górna przedstawia białą lilię na błękitnym tle - symbol czystości Maryi. Dolna część ma jasne tło i przedstawia obraz nawiązujący do zakonu św. Augustyna - zamkniętą księgę, na której widnieje serce przebite strzałą. Symbol ten przywołuje nawrócenie św. Augustyna, które on sam opisał: "Vulnerasti cor meum verbo tuo", czuli "Przebiłeś moje serce swoim słowem".

Dewiza papieża to "In Illo uno unum", czyli "W Nim stanowimy jedno". Zawołanie to także zostało wybrane przez Leona XIV w 2014 roku, podczas sakry biskupiej. Dewiza pochodzi z Objaśnień Psalmów św. Augustyna komentującego Psalm 127. Biskup z Hippony starał się wyjaśnić wiernym, że "chociaż chrześcijan jest wielu, w jednym Chrystusie są jednością".

W niedzielę o 10 rano rozpocznie się msza święta inaugurująca pontyfikat nowego papieża. W uroczystości wezmą udział głowy państw oraz oficjalne delegacje z całego świata.