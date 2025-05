"Wielki Marsz Patriotów" patriotów premier Donald Tusk zapowiedział pod koniec marca. Początkowo miał się odbyć 11 maja, przed pierwszą turą wyborów. Datę zmieniono jednak na 25 maja, o czym poinformował na początku kwietnia kandydat KO na prezydenta. Jak tłumaczył Trzaskowski, marsz powinien odbyć się między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, aby jednoczyć "wszystkie siły demokratyczne".

Marsz wyruszy w niedzielę o 12 z placu Bankowego i przejdzie ulicą Marszałkowską na plac Konstytucji. "Będzie obecny Rafał Trzaskowski i premier. Również liderzy koalicji 15 października - wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził obecność, a z innymi rozmawiamy o udziale" - przekazała rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.

Dodała, że planowane są przemówienia premiera, kandydata KO na prezydenta i "koalicjantów, jeśli zgodzą się przyjąć zaproszenie".

Marsze w Warszawie. Karol Nawrocki z własną inicjatywą

W niedzielę, również w południe, wyruszy "Wielki Marsz za Polską" Karola Nawrockiego. Rozpocznie się na rondzie de Gaulle'a i skieruje się w stronę placu Zamkowego.

Kandydat popierany przez PiS zaprosił na marsz podczas niedzielnego wieczoru wyborczego, jak mówił "w poszukiwaniu dialogu, niezależnie od tego, jak kto głosował w pierwszej turze wyborów prezydenckich".

Podczas poniedziałkowego wiecu w Toruniu z kolei Nawrocki przekonywał, że marsz będzie "manifestacją przywiązania do Polski suwerennej, do Polski bezpiecznej, przede wszystkim do Polski normalnej i do Polski dobrobytu".

Druga tura wyborów, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, odbędzie się 1 czerwca.

