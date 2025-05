Idealny owoc dla seniorów. Wspomaga pracę serca i obniża cholesterol

Czereśnia to soczysty owoc o słodkim, lekko kwaskowatym smaku. Charakteryzuje się intensywnym, ciemnoczerwonym kolorem i orzeźwiającym miąższem.

W Polsce sezon na czereśnie przypada na czerwiec i lipiec. W tym czasie można je znaleźć niemal na każdym targowisku oraz we wszystkich marketach. Ich dostępność zwiększa fakt, że Polska należy do czołowych producentów tych owoców w Europie. A skoro tak łatwo je kupić, warto włączyć je do codziennego jadłospisu.

Zdrowe serce i niski cholesterol. Czereśnie idealnym wyborem

Czereśnie stanowią źródło witamin C i A oraz potasu. Dostarczają także błonnika, polifenoli i antocyjanów - silnych przeciwutleniaczy, które wspierają odporność, pomagają kontrolować ciśnienie krwi i ograniczają uszkodzenia tkanek. Regularne spożywanie czereśni może przynosić korzyści dla serca. Potwierdzają to badania.

Na łamach "The Journal of Nutrition" naukowcy z amerykańskiego Departamentu Rolnictwa opisali wyniki badania, w którym 18 osób w wieku 45–61 lat spożywało codziennie 280 gramów czereśni przez 28 dni. Zaobserwowano u nich znaczny spadek markerów stanu zapalnego powiązanych z chorobami układu krążenia. Jednocześnie wzrósł poziom IL-1RA, czyli substancji o działaniu przeciwzapalnym. Korzyści te, w połączeniu z regulacją ciśnienia i ochroną naczyń krwionośnych, mogą zmniejszać ryzyko miażdżycy i innych schorzeń sercowo-naczyniowych.

Związki zawarte w czereśniach wspomagają również walkę z wysokim cholesterolem. Przeciwutleniacze obecne w owocach pomagają obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL.

Inne korzyści, wynikające ze spożycia wspomnianych owoców, to szybsza regeneracja po wysiłku fizycznym, poprawa jakości snu oraz łagodzenie bólu stawów.

Zdrowa przekąska idealna dla osób starszych

Czereśnie to doskonały wybór dla osób starszych, szczególnie ze względu na rosnące z wiekiem ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Schorzenia te są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i często wiążą się z zaburzeniami lipidowymi, nadciśnieniem oraz przewlekłym stanem zapalnym.

Te sezonowe są lekkostrawne i niskokaloryczne (50 kcal/100 g). Sprawdzą się jako świeża przekąska. Wystarczy je umyć i zjeść. To również świetny dodatek do owsianki, nabiału, sałatek lub domowych wypieków. Warto uwzględnić je podczas przygotowywania śniadania lub zdrowego deseru. Czereśnie można także zamrozić, aby móc cieszyć się ich właściwościami nawet poza sezonem.

