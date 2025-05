Ostrzeżenie przed możliwym skażeniem wody pojawiło się na mediach społecznościowych Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim. Woda w części miejscowości Borkowo może nie nadawać się do spożycia i higieny osobistej.

Alert sanepidu: Woda w Borkowie została skażona

Służby sanitarne z Pruszcza Gdańskiego zaalarmowały w piątek popołudniu o ponadnormatywnej zawartości bakterii z grupy coli

w (przebadanej - red.) wodzie".

"W dniu 16.05.2025 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański dla strefy zaopatrzenia w wodę: Borkowo (ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Głębokie, ul. Starogardzka od nr 1 do nr 8, ul. Nasza, ul. Topolowa, ul. Akacjowa od nr 8 do nr 30, ul. Kasztanowa od nr 1 do nr 49 (numery nieparzyste) oraz nr 46, ul. Bzowa, ul. Ofiar 10 Kwietnia, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Nowa, ul. Rodzinna, ul. Strumykowa, ul. Jarzębinowa, ul. Fiołkowa, ul. Porzeczkowa, ul. Miodowa, ul. Sadowa od nr 1 do nr 10, nr 17, nr 17a, nr 19, ul. Kwiatowa, ul. Kalinowa, ul. Różana, ul. Miętowa, ul. Jaśminowa)" - napisano na profilu lokalnego sanepidu w mediach społecznościowych.

"Woda nie nadaje się do picia i higieny osobistej"

Inspektorzy przestrzegają, że woda z kranu nie może być używana do picia i higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.). Można jej używać wyłącznie do celów porządkowych takich jak mycie podłóg i toalet.

"Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody oraz natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócić odpowiednią jakość wody" - przekazała Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim.