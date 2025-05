- To jest problem dla koalicji rządzącej - ocenił wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich Bronisław Komorowski. Były prezydent, który wierzy, że to Rafał Trzaskowski wygra drugą turę i będzie prezydentem, przekazał kilka rad kandydatowi KO. - Powinien być sobą i nie próbować dokonywać gwałtownych zmian w swoich zachowaniach - stwierdził.

Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Kandydat KO zdobył 31,36 proc. głosów i minimalnie wyprzedził popieranego przesz PiS Karola Nawrockiego, na którego zagłosowało 29,54 proc. wyborców.

O tym, kto zostanie prezydentem Polski, zdecyduje zatem druga tura, która odbędzie się 1 czerwca.

Wybory prezydenckie. Komorowski o wynikach: Problem dla koalicji rządzącej

- Ten wynik nie stwarza komfortu przekonania, że druga tura jest bezpieczna. Zakładam, że zarówno pierwsza jak i druga tura będzie wygrana przez Trzaskowskiego, aczkolwiek niewielka różnicą głosów - ocenił Bronisław Komorowski w programie "Gość Wydarzeń".

Były prezydent przyznał, że wyniki pierwszej tury wyborów, w której kandydaci obozu rządowego dostali 40 proc. a opozycji 60 proc. głosów, "to jest problem dla koalicji rządzącej".

Zauważył również, że Rafał Trzaskowski w oczach wyborców jest kojarzony z konkretną siłą polityczną. - W związku z tym wszystkie błędy, słabości, grzechy rządu, czy koalicji rządzącej obciążają także i jego - stwierdził.

Przypomniał, że sam odczuł to na własnej skórze w 2015 roku, kiedy notowania rządu PO były bardzo słabe. - Ale to było po ośmiu latach rządzenia. Rafał Trzaskowski ma o tyle lepszą sytuację, że chociaż notowania rządu nie są imponujące, to ten rząd funkcjonuje dopiero od 1,5 roku - dodał.

Komorowski ocenił również, że Donald Tusk zachowuje się w tej kampanii "prawidłowo". - Sam bezpośrednio nie wkracza w kampanię, ale już parę razy zabrał zdecydowanie głos zamiast Rafała Trzaskowskiego w sprawach niepopularnych, a koniecznych do powiedzenia - zauważył.

Wymienił w tym kontekście kwestię migracji, czy wydatki na zbrojenia. - Premier wziął to na siebie, ale wszyscy słusznie rozumieją, że to jest stanowisko całej koalicji, a także i Rafała Trzaskowskiego - dodał.

II tura wyborów. Komorowski radzi Trzaskowskiemu

Pytany, co doradziłby kandydatowi KO w kampanii pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, odpowiedział, że Rafał Trzaskowski "powinien być sobą i nie próbować dokonywać gwałtownych zmian w swoich zachowaniach".

- Kandydaci są jak wielkie pancerniki. Płyną przez oceany, strzelają do siebie, ale nie mogą sobie pozwolić na jakieś gwałtowne manewry, bo się wywrócą - podkreślił Komorowski.

- Druga rada jest taka, żeby w większym stopniu wykorzystywał możliwość wypowiadania się obok niego innych ludzi, np. mających lepsze skojarzenia u wyborców lewicowych, albo konserwatywnych - powiedział.

- Sugerowałbym również uwzględnienie faktu, że w każdej grupie wyborców jest zawsze taka grupa tych, którzy chcą żeby w Polsce był spokój, żeby nie było ciągłej wojny i to może sprzyjać Rafałowi Trzaskowskiemu - stwierdził.

- PiS chce go ubrać w to, że będzie spolegliwy wobec premiera, ale można odbić piłeczkę, że nie będzie sypał piachu w tryby machiny rządowej - dodał.

Były prezydent ocenił, że "Rafał Trzaskowski ma możliwość, żeby z jednej strony równoważyć premiera, a z drugiej strony nie dokonywać destrukcji polityki państwowej".

