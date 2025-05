Klimt, van Gogh, Picasso, da Vinci, Dali czy Warhol - to artyści, którymi inspirowali się twórcy wystroju w wyjątkowym lokalu wyborczym w Czerwonaku. Aranżacja powstała w ciągu 72 godzin i została wykonana w większości ręcznie. "To świetna okazja, by połączyć obywatelski obowiązek z artystycznym klimatem" - napisano w mediach społecznościowych.

Lokal wyborczy w budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" w Czerwonaku od lat przygotowuje nietypowe dekoracje lokalu wyborczego.

PAP/Paweł Jaskółka

"Nasz lokal wyborczy jest znów wyjątkowy – stał się ogromną kolorowanką inspirowaną wielkimi dziełami sztuki! Klimt, van Gogh, Mucha, Haring, Picasso, da Vinci, Dali, Warhol i nie tylko!" - przekazano w mediach społecznościowych ośrodka.

Jak przekazano, wszystko w wersji czarno-białej, czekającej na festiwal barw. "Oglądajcie, szukajcie, odkrywajcie artystów i ich historie, może wśród nich znajdzie się ktoś nieoczywisty?" - dodano.

Wybory prezydenckie 2025. Wyjątkowy lokal wyborczy w Czerwonaku

"Lokal powstał w ciągu 72 godzin i został wymalowany w większości ręcznie. Ilość pracy ogromna! Przyjdźcie zagłosować w otoczeniu sztuki – to świetna okazja, by połączyć obywatelski obowiązek z artystycznym klimatem" - zaznaczono. Z kolei na drzwiach wejściowych pracownicy ośrodka umieścili duże kredki.

Dyrektorka GOK "Sokół" w Czerwonaku Joanna Szalbierz-Kędzierska wyjaśniła, że tegoroczna czarno-biała ekspozycja lokalu ma zachęcać wyborców, by "pokolorowali sobie świat".

PAP/Paweł Jaskółka

- Inspirowaliśmy się znanymi twórcami, van Gogh, Dali, wszyscy ich znają, ale może znajdą się też artyści nieoczywiści, dlatego zachęcamy do szukania. Edukujemy kulturalnie, tak jak to ośrodek kultury powinien. Zachęcamy do szukania artystów, ale także do inspirowania się i pokolorowania swojego świata - powiedziała.

Zapewniła, że przygotowana sceneria w żaden sposób nie utrudnia przebiegu głosowania ani pracy komisji wyborczej. Oprócz edukacji kulturalnej aranżacje mają zachęcić wyborców do wzięcia udziału w głosowaniu.

W poprzednich latach wyborcy w Czerwonaku oddawali głosy m.in. w teatralnej garderobie, na placu budowy, w akwarium, na boisku piłkarskim, w warsztacie samochodowym, na dworcu kolejowym czy w indiańskiej wiosce.

Dyrektorka GOK "Sokół" przyznała, że w tym roku pracownicy ośrodka nie przygotowali osobnej, nowej scenerii na ewentualną drugą turę wyborów prezydenckich za dwa tygodnie.