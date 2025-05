W programie Bogdana Rymanowskiego doszło do dyskusji dotyczącej drugiego mieszkania Karola Nawrockiego, o którym kandydat PiS nie wspomniał podczas kwietniowej debaty "Super Expressu". Później okazało się, że kawalerka została przejęta od starszego mężczyzny, którym Nawrocki miał się opiekować. Senior od kwietnia 2024 r. przebywa jednak w gdańskim DPS-ie.

Kawalerka Nawrockiego. Śmiszek: Nawrocki to prymitywny flipper

W kontekście ostatnich wydarzeń europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił, że mamy do czynienia z "wielką chmurą znaków zapytania co do moralności i uczciwości" Nawrockiego. - Nie chcę mieć takiego prezydenta, który nie potrafi się wytłumaczyć z tego, czy pomagał biednemu, starszemu mężczyźnie, czy też nie pomagał - mówił.

Przypomnijmy, że portal Interia ujawnił w tym tygodniu, że Nawrocki pisemnie zobowiązał się do opieki nad Jerzym Ż. Pojawiło się więc wiele wątpliwości, jak to możliwe, że przynajmniej od kwietnia 2024 r. do grudnia 2024 r. go nie odwiedzał.



Śmiszek tłumaczył, że umowa dożywocia to bardzo popularna umowa cywilno-prawna. - Umawiamy się co do jednego. Zostajesz w swoim mieszkaniu, a ja cię wspieram do końca twoich dni. Żadna z tych przesłanek się nie wypełniła w przypadku pana Nawrockiego - stwierdził.

Na to odpowiedział mu poseł PiS Jan Kanthak, który próbował przekonywać, że w przypadku Nawrockiego nie było mowy o umowie dożywocia, a jedynie umowie "honorowej".



- Pan jest prawnikiem czy pan udaje prawnika? Nie ma umowy dożywocia. O czym pan mówi? Jest akt notarialny sprzedaży mieszkania. Niech pan nie kłamie, panie europośle - apelował, przypominając, że mieszkanie miało zostać zbyte.

- Pan Nawrocki okazał się zwykłym, prymitywnym flipperem, który wszedł w posiadanie komunalnego mieszkania - stwierdził wówczas Śmiszek. - Co pan opowiada? Gdyby nie Karol Nawrocki pan Jerzy by trafił na bruk i był bezdomny - grzmiał Kanthak.

Polityk podkreślał, że Nawrocki jest atakowany w "bezczelny, cyniczny sposób". - Od parunastu lat pan Jerzy by był bezdomny. Nawrocki uratował człowieka przed bezdomnością - tłumaczył.

Kłótnia o ustalenia Interii. Wątpliwości wokół kandydata PiS

W dyskusji głos zabrali także Marcin Bosacki z KO i Michał Wawer z Konfederacji. Pierwszy z polityków wypomniał Kanthakowi, że kandydat PiS nie jest w stanie pokazać dowodów na to, że rzeczywiście zajmował się Jerzym Ż.



- Jesteście w tej sprawie nie do obrony. Polska i obywatele Polski nie zasługują na człowieka, który jest małym krętaczem i wyłudził mieszkanie komunalne od starego, chorego człowieka - powiedział.



Michał Wawer z Konfederacji zwrócił uwagę, że w Polsce temat mieszkań jest wciąż "żywy, ważny dla milionów Polaków", a ponadto "od lat występuje kryzys cen".



- Jednocześnie na drugim miejscu w sondażach mamy pana Nawrockiego, który nie potrafi wytłumaczyć, jak wszedł w posiadanie mieszkania i nie potrafi powiedzieć na debacie, ile tych mieszkań ma. Z drugiej strony na pierwszym miejscu jest pan Trzaskowski, który był zamieszany w aferę reprywatyzacyjną - mówił.



Ponadto zaapelował, żeby w głosowaniu 18 maja poprzeć kandydata z "szerokiej puli" osób, które "nie mają "problemów ani ze stanem majątkowym ani ze swoim życiorysem".



Artykuł jest aktualizowany.