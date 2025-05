Karol Nawrocki podpisał dokument, w którym zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. - informuje Interia. Portal dotarł do pisma, które jest datowane na 10 sierpnia 2021 roku. Nawrocki zobowiązał się w nim m.in. "do zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie" Jerzego Ż.