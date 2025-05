Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami, które pojawią się na terenie całej Polski. W nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść nawet do -3 stopni Celsjusza. W przeważającej części kraju utrzyma się na poziomie 0 stopni Celsjusza.

IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązuję dla województw:

pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

warmińsko - mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

podlaskiego,

lubuskiego,

lubelskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego,

części dolnośląskiego,

części opolskiego,

północnej części śląskiego,

części małopolskiego,

północnej części podkarpackiego.

Ostrzeżenia ważne będą od godziny 22:00 w sobotę do godziny 6:00 w niedzielę.

Pogoda. Przymrozki i zachmurzenie nad całą Polską

W nocy z soboty na niedzielę, na południu i południowym wschodzie Polski pojawi się spore zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. W górach spodziewany jest śnieg, a wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 7 cm. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na północy i w centrum, około 2 stopni w większości kraju, do 5 stopni na południu. Na północy i w centrum kraju przy gruncie spadek temperatury do 0, a miejscami nawet do -3 stopni Celsjusza.

W niedzielę niebo nadal będzie zachmurzone. Na wschodzie możliwe burze z opadami śniegu. Suma opadów wyniesie do 10 mm. W Karpatach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza, 10 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 14 stopni Celsjusza w centrum do 17 stopni Celsjusza na zachodzie.

Kolejna noc także przyniesie przymrozki. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza do 4 stopni Celsjusza, a na wybrzeżu do 5 stopni Celsjusz. Przy gruncie spadek temperatury do około -2 stopni C, a w Karpatach do -3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, a miejscami umiarkowany.

Prognoza pogody. Nadchodzą "zimni ogrodnicy"

Przyszły tydzień zacznie się od dobrze znanych rolnikom i sadownikom "zimnych ogrodników", czyli nagłego spadek temperatur, typowego dla połowy maja. Zjawisko to jest dużym zagrożeniem dla upraw, ponieważ nagłe przymrozki mogą doprowadzić do obumarcia roślin. W przyszłym tygodniu temperatury w ciągu dnia będą rosły, ale utrzymają się przygruntowe przymrozki.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, a w Karpatach może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wyniesie od 9 stopni na północy i w rejonach podgórskich, przez 13 stopni Celsjusza w centrum do 17 stopni na zachodzie Polski.

W nocy utrzymają się przymrozki, a temperatura przy gruncie spadnie do -2 stopni Celsjusza. We wtorek termometry pokażą od 9 stopni na południu i na wybrzeżu do 17 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy z wtorku na środę spodziewane są opady deszczu. Temperatura wyniesie od 1 stopnia do 3 stopni Celsjusza na południu i wschodzie. W centrum 5 stopni. a na zachodzie 8 stopni Celsjusza. Przy gruncie temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza. W środę w ciągu dnia na termometrach od 10-12 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, przez około 16 stopni w centrum i 19 stopni Celsjusza na zachodzie.

