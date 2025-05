Jak informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski w czwartek wciąż będą utrzymywać się chłodne temperatury - we wschodniej i zachodniej części kraju słupki rtęci pokażą maksymalnie 14-15 st. C.

Na północy i w rejonach podgórskich około 8 st. C, w centrum natomiast do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami porywisty. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, głównie na północy i centralnej części kraju.

Prognoza pogody IMGW. W nocy przymrozki

W nocy z czwartku na piątek jedynie na zachodzie i północy nie pojawią się przymrozki. W nocy temperatura lokalnie spadnie nawet do -8 st. C, a w pozostałych regionach do -6 st. C. Instytut wydał z tego powodu ostrzeżenie obejmujące prawie cały kraj. Wiatr będzie słaby i zmienny. Dodatkowo na Wybrzeżu może pojawić się deszcz i gęste mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów.

W piątek temperatura bez większych zmian - najcieplej do 15 st. C na zachodzie. Na północy i na południu kraju między 7-8 st. C, w centrum około 11. st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie spore zachmurzenie. Możliwe też opady deszczu, w szczególności w północnych i wschodnich regionach.

W nocy z piątku na sobotę na wschodzie i w rejonach podgórskich w dalszym ciągu wystąpią przymrozki. Tam temperatura spadnie do -3 st. C, w pozostałych regionach znacznie cieplej. Na zachodzie i północy około 9. st. C, a w centrum w granicach 3-4 st. C. Wiatr w całym kraju słaby, zachmurzenie umiarkowane, małe jedynie w okolicach Karpat.

Długoterminowa prognoza pogody IMGW. Wkrótce zrobi się cieplej

Jak informuje IMGW, już w połowie przyszłego tygodnia będzie możliwy powrót bardziej wiosennych temperatur.

Najbliższe dni jeszcze nadal będą chłodne, ale w drugiej połowie przyszłego tygodnia możliwy powrót bardziej wiosennych temperatur.



"Na początku tygodnia wciąż możliwe przelotne opady, ale również więcej chwil ze słońcem. Temperatury w dzień będą rosnąć, w połowie przyszłego tygodnia spodziewamy się wartości do około 20 st. C. W nocy przymrozki wystąpią już tylko lokalnie" - podaje Instytut.