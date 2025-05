W Rzeszowie miało miejsce spotkanie premiera Donalda Tuska z przywódcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jak poinformowała Kancelaria Premiera, w piątek wieczorem politycy odbyli rozmowę na temat wojny w Ukrainie. W sobotę z kolei wszyscy udali się z wizytą do Kijowa. "Potwierdzamy nasze poparcie dla apeli prezydenta Trumpa o zawarcie porozumienia pokojowego" - brzmi wspólne oświadczenie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała w piątek późnym wieczorem zdjęcie Donalda Tuska z Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem i Keirem Starmerem ze spotkania, do którego doszło tego dnia w Rzeszowie.

"Rzeszów. Spotkanie premiera Donalda Tuska z Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem i Keirem Starmerem. Kierunek: Kijów" - czytamy we wpisie.



"Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania przy jednym stole. Rzeszów, piątek wieczór" - napisał z kolei szef polskiego rządu.

Tusk, Macron, Merz i Starmer spotkali się w Rzeszowie

W tym samym czasie w sieci pojawiło się wspólne oświadczenie przywódców, którzy potwierdzili, że w sobotę mają zamiar razem udać się do Kijowa, aby zademonstrować swoje "niezachwiane" poparcie dla Ukrainy.

"Potwierdzamy nasze poparcie dla apeli prezydenta Trumpa o zawarcie porozumienia pokojowego i wzywamy Rosję, aby zaprzestała jego blokowania” – napisali.

"Razem ze Stanami Zjednoczonymi wzywamy Rosję do zaakceptowania całkowitego i bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni, aby umożliwić rozmowy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju" - dodano.

Będzie to pierwszy raz, gdy Tusk, Macron, Merz i Starmer wspólnie udadzą się do Ukrainy. Wśród zaplanowanych aktywności znajdzie się m.in. oddanie hołdu "obrońcom Ukrainy zabitym i rannym w tej wojnie prowadzonej przez Rosję, na Majdanie, gdzie powiewają flagi upamiętniające te ofiary".



Ponadto, politycy zadeklarowali w oświadczeniu, że ich wsparcie dla Ukrainy będzie się zwiększać, podobnie jak presja na "rosyjską machinę wojenną", dopóki Moskwa nie zgodzi się na trwałe zawieszenie broni. W ich ocenie sobotnia wizyta może być określana mianem "historycznej".

Narada "koalicji chętnych" w Kijowie

Jak pisze AFP, Macron, Merz, Starmer i Tusk w Kijowie spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i odbędą zdalne spotkanie z pozostałymi przywódcami "koalicji chętnych", czyli krajów gotowych udzielić Ukrainie "gwarancji bezpieczeństwa".

Według wspólnego oświadczenia inne kraje mają być poinformowane o "postępach poczynionych w celu utworzenia przyszłej koalicji, która połączy siły powietrzne, lądowe i morskie, aby pomóc w odtworzeniu ukraińskich sił zbrojnych po ewentualnym porozumieniu pokojowym i zbudować zaufanie do przyszłego pokoju".

"Koalicja chętnych” powstała 2 marca br. z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa – głównie europejskie, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. W skład koalicji nie weszły m.in. USA, niektóre państwa bałkańskie, Węgry oraz Słowacja.

W czwartek prezydent USA Donald Trump ponownie wezwał do 30-dniowego bezwarunkowego zawieszenia broni, grożąc sankcjami za nieuszanowanie rozejmu. Zapowiedział jednocześnie, że pozostanie zaangażowany w rozmowy pokojowe razem z Europejczykami.

"Rozmowy z Rosją/Ukrainą trwają. Stany Zjednoczone wzywają do, w idealnym przypadku, 30-dniowego bezwarunkowego zawieszenia broni" - napisał Trump we wpisie na portalu Truth Social zamieszczonym po rozmowie z Zełenskim.

AFP podkreśla, że wizyta w Kijowie przywódców Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski stanowić ma symboliczną odpowiedź na obchody 80. rocznicy zwycięstwa Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej, które odbyły się w piątek na Placu Czerwonym w stolicy Rosji.