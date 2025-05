"Dialog Petersburski". Potajemne spotkanie niemieckich i rosyjskich polityków

Wpływowi politycy z Niemiec i Rosji spotkali się potajemnie w Baku, aby najprawdopodobniej wznowić współpracę w ramach "Dialogu Petersburskiego"- donoszą niemieckie media. Wśród zgromadzonych był m.in. Ralf Stegner z SPD - poseł do Bundestagu. Niemieckie MSZ zapewnia, że spotkanie nie zostało zaplanowane przez rząd.

Do tajnego spotkania polityków z Rosji i Niemiec miało dojść 13 kwietnia w hotelu Four Seasons w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Z informacji pozyskanych przez dziennikarzy magazynu ARD "Kontraste" i tygodnika "Die Zeit" wynika, że tematem było wznowienie "Dialogu Petersburskiego", czyli platformy mającej przybliżyć do siebie Rosję i Niemcy. W 2022 roku została ona oficjalnie rozwiązana.

Baku. Tajne spotkanie polityków Rosji i Niemiec

Według niemieckich mediów na spotkaniu obecny był m.in. Ralf Stegner z SPD, który jest posłem do Bundestagu, a w poprzedniej kadencji był członkiem gremium nadzorującego służby specjalne. Oprócz Stegnera pojawili się także Ronald Pofalla, były szef "Dialogu Petersburskiego", Matthias Platzeck, były premier Brandenburgii i szef SPD, Stephan Holthoff-Pförtner, minister ds. europejskich oraz Martin Hoffman, wieloletni dyrektor zarządzający "Dialogiem Petersburskim".

ZOBACZ: Strzelanina pod Kijowem. Ukraińska policja: Są ofiary

Kwietniowe zebranie było już trzecim tego typu. Poprzednie miały miejsce w kwietniu i listopadzie 2024 roku. Na jedno z nich zaproszenie otrzymał Armin Laschet, były przewodniczący CDU.

Uczestnicy, zapytani o spotkanie, nie zaprzeczyli, że ono się odbyło. Hoffman stwierdził, że "omawiane spotkanie miało charakter prywatny" i nie było ani zlecone, ani sfinansowane przez instytucje publiczne.

Stegner oświadczył z kolei, że "nie komentuje publicznie prywatnych spraw". - Nie wykonywałem żadnego zadania i nie wziąłem od nikogo żadnych pieniędzy - powiedział. Niemieckie MSZ opublikowało oświadczenie, w którym zapewnia, że nie organizowało żadnych spotkań ze stroną rosyjską.

"Zwolennik radykalizmu" Putina na tajnym spotkaniu

Poza politykami z Niemiec - jak donoszą media - obecny był także Thomas Greminger, szwajcarski dyplomata i były sekretarz generalny OBWE. Rosję reprezentowali z kolei poplecznicy Władimira Putina: były premier Rosji - Wiktor Zubkow i Walerij Fadiejew, przewodniczący Prezydenckiej Rady Praw Człowieka, który jest objęty zachodnimi sankcjami.

ZOBACZ: "Prawda jest po naszej stronie". Putin przemówił z okazji Dnia Zwyciestwa

- Wysyłany jest sygnał, że pomimo wojny przeciwko Ukrainie, która narusza prawo międzynarodowe, po stronie niemieckiej nadal istnieją aktorzy, którzy chcą normalizacji stosunków z Rosją - powiedziała Sabine Fischer, ekspertka ds. Rosji w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa.

Ekspertka dodała, że Walerij Fadejew jest "zwolennikiem radykalizmu" i "figurantem imperialistycznego reżimu Putina".

"Dialog Petersburski" - współpraca Rosji i Niemiec

"Dialog Petersburski" był platformą łączącą Niemcy i Rosję poprzez współpracę rządów, instytucji kultury oraz działania organizacji pozarządowych. Powstał w 2001 roku z inicjatywy ówczesnego kanclerza Gerharda Schrödera i Władimira Putina.

Współpraca obu państw została zawieszona częściowo już w 2014 roku, kiedy Rosja zaanektowała Krym. Kolejne działania odwołano w 2020 roku po otruciu Aleksieja Nawalnego i jego późniejszemu zatrzymaniu w Rosji.

ZOBACZ: Bolesny cios w działania Kremla. Rosjanie zmieniają zdanie nt. wojny

W obliczu ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku format został całkowicie rozwiązany. Siergiej Ławrow w tym samym czasie apelował, aby nie porzucać inicjatywy i kontynuować współpracę.

WIDEO: Rumunia powtarza wybory. Ruszyło głosowanie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba / polsatnews.pl