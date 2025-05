Donald Tusk w Kijowie. Premier spotka się z Zełenskim

Premier Donald Tusk rozpoczął w sobotę rano wizytę w Kijowie. Udał się tam razem z przywódcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, by wziąć udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych. W naradzie uczestniczył będzie także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

O tym, że w sobotę w stolicy Ukrainy odbędzie się spotkanie przywódców "koalicji chętnych", poinformował dzień wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Kijów. Przed nami ważny dzień" - napisał z kolei premier Tusk, zamieszczając rano krótkie wideo z przybycia na kijowski dworzec.

Wojna w Ukrainie. Donald Tusk z wizytą w Kijowie

Informując o spotkaniu, Zełenski wskazywał, że Europa skorzysta na działaniach koalicji i "będzie mogła z jej pomocą wzmocnić swoją istniejącą architekturę bezpieczeństwa".

Podkreślił też, że partnerzy Ukrainy pracują razem, aby osiągnąć zawieszenie broni, które byłoby niezawodne i trwało co najmniej 30 dni. Zaznaczył, że Ukraina jest do tego gotowa.

Kolejne spotkanie "koalicji chętnych"

W piątek wieczorem na profilu Donalda Tuska w mediach społecznościowych ukazało się zdjęcie z narady z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, do której doszło w Rzeszowie. W sobotę z kolei wszyscy przywódcy wyruszyli pociągiem do stolicy Ukrainy.

"Koalicja chętnych" powstała 2 marca br. z inicjatywy właśnie Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa – głównie europejskie, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. W skład koalicji nie weszły m.in. USA, niektóre państwa bałkańskie, Węgry oraz Słowacja.

"Koalicja chętnych" umożliwia członkom NATO wspólne działania poza formalną strukturą Sojuszu, co pozwala uniknąć potencjalnego weta państw, które nie chcą angażować się w przedsięwzięcia militarne na rzecz Ukrainy.