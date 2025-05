Atak nożownika w Niemczech. Ofiarą 41-letnia Polka

Tragiczna zbrodnia w Krefeld w Niemczech. W ataku nożownika zginęła 41-letnia obywatelka Polski. Padła ona ofiarą Afgańczyka, który został zatrzymany przez policję. Mężczyzna, decyzją sądu, trafił do tymczasowego aresztu.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w sklepie odzieżowym jednej ze znanych sieci w centrum Krefeld. Sprawca i ofiara pracowali w tym miejscu. Afgańczyk miał pchnąć nożem Polkę, w wyniku czego ta zmarła.

Niemcy. Atak nożownika w Krefeld. Nie żyje Polka

Mężczyzna został zatrzymany przez policję w pobliżu miejsca zdarzenia. Na wniosek prokuratury 25-latek trafił do tymczasowego aresztu. Śledczy postawili mu zarzut zabójstwa.

Motyw jego działania nie jest znany. Niektóre media twierdzą, że w chwili zatrzymania miał przy sobie pieniądze z kasy. Mężczyzna nie ustosunkował się do zarzucanego mu czynu. 41-latka była jego przełożoną.

Jeden z kolegów zmarłej, który pracował w sklepie, przyznał w rozmowie z niemieckimi mediami, że podejrzewa, że atak miał charakter rabunkowy. - Przed godziną 20:00 nie obsługujemy już klientów i liczymy pieniądze z kas. Wszystkie idą na górę, do biura, do sejfu. Po prostu to wykorzystał - mówił w rozmowie z RTL.

Sieć sklepów, w której zatrudniona była Polka, wydała oświadczenie, w którym przekazała, że jest "głęboko wstrząśnięta" zbrodnią. Firma twierdzi, że oferuje swoim pracownikom wsparcie psychologiczne i duszpasterskie na miejscu. Oddział pozostanie zamknięty do odwołania.