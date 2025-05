Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko czterem osobom oskarżonym w sprawie śmierci 8-letniego Kamila.

Jak informuje prokuratura, cztery osoby oskarżone są o zabójstwo dziecka, znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnimi dziećmi, seksualne wykorzystanie małoletniej pokrzywdzonej oraz o inne przestępstwa przeciwko małoletnim.

Dawid B. podejrzany jest o zabójstwo 8-letniego pasierba Kamila M., z kolei Magdalena B. o pomoc w dokonaniu zbrodni poprzez pozostawienie chłopca w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia.

Krewni zmarłego chłopca - Aneta i Wojciech J. zostali natomiast oskarżeni o nieudzielenie pomocy chłopcu, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.

Śmierć 8-letniego Kamila. Gdańska prokuratura kieruje akt oskarżenia

Do tragedii doszło w maju 2023 roku. 27-letni wówczas Dawid B. miał m.in. katować ośmiolatka polewając go wrzątkiem i kazać mu siadać na rozgrzanym piecu. To spowodowało u pasierba oparzenia głowy, klatki piersiowej oraz kończyn.

Na ciele chłopca znajdowały się też ślady wcześniejszego maltretowania - podejrzany miał znęcać się nad Kamilem poprzez bicie, kopanie oraz przypalanie papierosami. Ośmiolatek miał liczne złamania kończyn i rany oparzeniowe.

