Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wezwała Karola Nawrockiego do przedstawienia informacji na temat mieszkania w Gdańsku, które miał nabyć w nieuczciwy sposób. We wtorek Szymon Hołownia zamieścił skan pisma i zapowiedział, że posiedzenie zaplanowano na piątek.

"Działamy szybko. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do złożenia wyjaśnień w sejmowej komisji sprawiedliwości na 9 maja. Oczywiście jawnie i publicznie" - dodał w kolejnym wpisie, do którego załączono skan pisma.

Karol Nawrocki nie pojawi się na komisji sejmowej

Przesłuchanie miało się odbyć w piątek o godz. 10:30, ale Karol Nawrocki się na nim nie pojawi. Poinformowała o tym jego rzeczniczka Emilia Wierzbicki.

"Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie ma podstaw prawnych do zajmowania się oświadczeniami majątkowymi prezesa IPN. Wezwanie Karola Nawrockiego przed sejmową komisję jest kolejnym etapem wciągania instytucji państwowych w kampanię wyborczą" - przekazała PAP Wierzbicki.

Paweł Śliz - przewodniczący komisji powiedział, że przesłuchanie na pewno nie będzie częścią kampanii. "Komisja wykonuje swoje funkcje kontrolne w stosunku do prezesa IPN, a nie kandydata na prezydenta. Gwarantuję, że tej okoliczności będę bardzo pilnował, żeby nie było tutaj kampanii wyborczej, ale przesłuchanie prezesa IPN-u" - mówił szef komisji.

Afera wokół mieszkania Nawrockiego

Karol Nawrocki jest wzywany do wyjaśnienia, w jaki sposób nabył kawalerkę w Gdańsku. Onet ujawnił w swoim materiale, że zrobił to w podstępny i nielegalny sposób. Dziennikarze dowiedzieli się że w 2017 roku Jerzy Ż., właściciel mieszkania, przekazał je prezesowi IPN w zamian za dożywotnią opiekę. 80-latek ostatecznie trafił do domu opieki społecznej.

Pan Jerzy od 2007 roku jest pod opieką pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. - Od 2018 roku otrzymywał już profesjonalne usługi opiekuńcze, które zmieniały się z biegiem lat w zależności od potrzeb - przekazał Daniel Stenzel, rzecznik pani prezydent Gdańska.

Od kwietnia 2024 r. mężczyzna przebywa pod całodobową specjalistyczną opieką, której koszty, zgodnie z prawem, ponosi miasto Gdańsk i potrzebujący.

Kandydat na prezydenta zaprzeczył oskarżeniom i wyjaśnił, że mieszkanie nabył uczciwie i przez lata faktycznie pomagał seniorowi. Opublikował także oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że wraz z żoną posiadają dwa mieszkania, w tym jedno przejęte po panu Jerzym.

Mieszkanie na cele charytatywne

Poseł PiS Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przekazał, że mieszkanie, o którym mowa to mieszkanie komunalne, które pan Jerzy wykupił za 10 proc. wartości, a pieniądze na to miał mu dać Karol Nawrocki. Prezes IPN miał także płacić rachunki oraz zapewniać swoje towarzystwo.

Polityk wyjaśniał, że Karol Nawrocki poznał pana Jerzego w 2008 roku. - Spotykał się z nim regularnie, pomagając mu w jego trudnej sytuacji, samotności, chorobie i wszystkich słabościach.

- Pan Jerzy od 2007 roku jest pod opieką MOPS w Gdańsku, nie pana Karola Nawrockiego - powiedział Czarnek. Podkreślił, że "w żadnym dokumencie urzędowym nie ma żadnej mowy o tym, że mieszkanie jest nabyte z powodu przejęcia opieki nad panem Jerzym Ż.".

W programie Bogdana Rymanowskiego Karol Nawrocki powiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia. W środę zapewnił, że kawalerkę odda na cele charytatywne.

