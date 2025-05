Zabójstwo na UW. Obrońca Mieszka R. zaprzecza wersji prokuratury

Podejrzany o zabójstwo pracownicy UW Mieszko R. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Jak dodał, mężczyzna złożył wyjaśnienia, których treść wskazuje, że konieczne jest uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej. Z kolei obrońca podejrzanego twierdzi, że 22-latek nie przyznał się do winy.

Prok. Antoni Skiba zaznaczył na czwartkowej konferencji prasowej, że podejrzany przesłuchiwany był w obecności dwóch obrońców z wyboru.

- Był przesłuchiwany przez prokuratora prowadzącego. Drugi z prokuratorów, który został oddelegowany do tego postępowania był protokolantem, a całe przesłuchanie było nagrywane - poinformował.

Mieszko R. przesłuchany przez prokuraturę

Prokurator przekazał, że po wnioskach formalnych obrońców, Mieszkowi R. ogłoszono zarzuty, wysłuchano też co ma do powiedzenia.

- Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił odpowiedzi na wszelkie zadawane mu pytania. Natomiast złożył wyjaśnienia, których treść wskazuje, że konieczne jest uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej - podkreślił prok. Skiba.

ZOBACZ: Tragedia na UW. Rektorowi łamał się głos. "Zginęła matka trójki dzieci"

Dodał, że z informacji, które udało się uzyskać do tej pory wynika, że Mieszko R. nie leczył się psychiatrycznie i w ciągu ostatniego roku nie zażywał żadnych leków.

Jak dodał, prokuratura sporządziła już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Dopytywany o treść wyjaśnień podejrzanego odpowiedział, że "wyjaśnienia są bardzo nieskładne pod względem logicznym".

Obrońca Mieszka R. zaprzecza, że przyznał się do winy

Obrońca Mieszka R. zaprzeczył, że 22-latek przyznał się do winy. - Nie jest prawdą, jak mówił prokurator Skiba, że mój klient przyznał się do winy. To jakaś bzdura - powiedział mec. Maciej Zaborowski w rozmowie z "Wprost".

- To kolejna sprawa, gdy prokuratura informuje media w sposób nierzetelny. Najpierw informowała o postawieniu zarzutów, nim one zostały postawione. Teraz, na wieczornej konferencji, informuje, że mój klient przyznał się do winy. Jestem wyjątkowo zbulwersowany - dodał.

ZOBACZ: Tragiczne wydarzenia na kampusie UW. Relacje studentów

Według adwokata Mieszko R. złożył oświadczenie, ale odmówił składania wyjaśnień, w tym odpowiedzi, czy przyznaje się do winy.

- W tak poważnej sprawie rzecznik prokuratury, który nie uczestniczył w procedurze ani nie jest w tej jednostce, nie powinien w ogóle się wypowiadać ani przekazywać nieprawdziwych informacji - przekazał.

Atak na kampusie UW. Są zarzuty dla Mieszka R.

W czwartek Mieszko R. usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa i znieważenia zwłok.

Za pierwszy zarzut grozi od 15 lat więzienia do dożywocia, za drugi - taka sama kara, za trzeci - kara grzywny, ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia.

ZOBACZ: Brutalny atak na kampusie UW. "Odnotowaliśmy dziwne zachowania"

W środę 22-letni student Wydziału Prawa UW zaatakował siekierą 53-letnią portierkę, która zamykała drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku i zmarła na miejscu. Sekcja zwłok kobiety zaplanowana jest na poniedziałek rano.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał dotkliwe rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Obecnie jego życiu nic już nie zagraża.