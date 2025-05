Tragiczne wydarzenia na kampusie UW. Relacje studentów

- Mogło to spotkać każdego z nas. Często przechodziłem tymi drzwiami i nie wyobrażam sobie, by przejść przez nie ponownie - powiedział Polsat News jeden ze studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w środę doszło do brutalnego morderstwa. - Moim zdaniem musiała to być zaplanowana akcja - dodał inny student.