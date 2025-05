Nowy papież wybrany. Najpierw udał się do Pokoju Łez

Nowy papież został wybrany. Pierwszym miejscem, do którego udał się Leon XIV był Pokój Łez w Kaplicy Sykstyńskiej. Skąd wzięła się nazwa pomieszczenia i dlaczego jest to najważniejsze miejsce na początku pontyfikatu?

"Pokój Łez" to zakrystia w Kaplicy Sykstyńskiej, której nazwa wywodzi się od towarzyszących nowym papieżom emocji. Jak wskazują doniesienia, tuż po objęciu posługi wielu z nich płakało ze wzruszenia właśnie właśnie w tym pomieszczeniu.

ZOBACZ: Kardynał przypomniał słowa papieża. Brawa na placu Świętego Piotra

Nowo wybrany papież udaje się tam, by ubrać się w strój, który będzie mu towarzyszył do końca życia - białą sutannę. Przygotowuje ją pracownia Gammarelli, robi to od XIX wieku.

"Pokój Łez". Pierwsze miejsce, które odwiedza nowy papież

W pomieszczeniu na nowego papieża czeka pracownik zakładu Gammarelli oraz sutanny w trzech rozmiarach. Po wyborze jednej z nich krawiec dokonuje ostatnich poprawek, by strój jak najlepiej pasował do Ojca Świętego.

Sutannę dla nowego papieża przygotowuje 86-letni Raniero Mancinellini. Włoch ubierał już Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka.

ZOBACZ: "Krawiec papieży" zaczął pracę. 86-latek szyje sutannę dla następcy Franciszka

- Muszę uszyć trzy sutanny: małą w rozmiarze 48-50, średnią 54 i dużą 58 - tłumaczył w rozmowie z włoską agencją informacyjną Ansa.

Rzemieślnik przypomniał także, jak dotychczas ubierali się papieże.

- Franciszek chciał bardzo proste, praktyczne rzeczy, bez zdobień. Benedyktowi podobały się bardziej szlachetne, piękniejsze i miękkie tkaniny. Ubierał się elegancko. Jan Paweł II był taki, jak Franciszek. Mówił mi: "użyj tkaniny, która według ciebie będzie dla mnie dobra" - wspomina krawiec.

WIDEO: Incydent podczas spotkania z Tuskiem w Holandii. Interweniowała ochrona Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl