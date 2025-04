W czasie pogrzebu papieża Franciszka 91-letni kardynał Giovanni Battista Re wygłosił homilię, w której przypomniał słowa Ojca Świętego sprzed śmierci. Jak stwierdził, "papież Franciszek nieustannie zabierał głos, błagając o pokój". Zgromadzeni zareagowali wzruszeniem i brawami.

- W obliczu szalejących w ostatnich latach licznych wojen, niosących ze sobą nieludzkie okrucieństwa, niezliczone ofiary i zniszczenia, papież Franciszek nieustannie zabierał głos błagając o pokój. Wzywał do rozsądku i uczciwych negocjacji, aby szukać możliwych rozwiązań, ponieważ - jak mawiał - wojna to jedynie śmierć ludzi, zniszczenie domów, szpitali i szkół - powiedział kardynał.

Duchowny zaznaczył w przemówieniu, że papież w pierwszą podróż po wyborze udał się na wyspę Lampedusa, będącą symbolem dramatu migracji i tysięcy ofiar. Podkreślił również apele Ojca Świętego: "Budujcie mosty, a nie mury".

Pogrzeb papieża Franciszka. "Poświęcał się dodawaniu otuchy"

Jak zauważył kardynał Re, papieża Franciszka charakteryzowała wielka spontaniczność i nieformalny sposób zwracania się do wszystkich, nawet do osób dalekich od Kościoła.

- Pełen ludzkiego ciepła i głęboko wrażliwy na codzienne dramaty, papież Franciszek prawdziwie dzielił niepokoje, cierpienia i nadzieje czasów globalizacji i poświęcał się dodawaniu otuchy i odwagi przesłaniem, które potrafiło dotrzeć do serc ludzi w bezpośredni i natychmiastowy sposób - stwierdził duchowny.



Duchowny mówił o gościnności papieża, umiejętności słuchania i stylu odpowiadającym współczesnej wrażliwości, co poruszało serca, aby budzić siły moralne i duchowe.



Jego zdaniem motywem przewodnim misji Franciszka było przekonanie, że Kościół jest domem dla wszystkich; "domem o zawsze otwartych drzwiach". Tak odniósł się do często powtarzanego po hiszpańsku słowa: "todos, todos, todos" (wszyscy - red.). Kardynał Re nawiązał także do przywoływanego przez Franciszka obrazu Kościoła jako "szpitala polowego" po bitwie, w której wielu odniosło ranny.

Pogrzeb papieża. Czerpał inspiracje z ducha św. Franciszka z Asyżu

Kardynał Giovanni Battista Re zaznaczył jednocześnie, że "decyzja o przyjęciu imienia Franciszek od razu okazała się wyborem programu i stylu, który chciał nadać swemu pontyfikatowi, starając się czerpać inspirację z ducha św. Franciszka z Asyżu".

- Papież zachował swój temperament i styl pasterskiego przewodzenia, a także od razu nadał zarządzaniu Kościołem wyraźne rysy swojej silnej osobowości. Nawiązywał bezpośredni kontakt z poszczególnymi osobami i społeczeństwami, pragnąc być blisko wszystkich" - dodał dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Przypomniał, że Franciszek "szczególnie troszczył się o osoby w trudnej sytuacji, poświęcał się bezgranicznie, zwłaszcza dla ostatnich tego świata, dla wykluczanych".

"Był papieżem pośród ludzi, miał serce otwarte dla wszystkich. Był również papieżem, który dostrzegał nowe zjawiska w społeczeństwie i to, co Duch Święty wzbudzał w Kościele. Swoim charakterystycznym słownictwem oraz językiem bogatym w obrazy i metafory, papież zawsze starał się oświecać problemy naszych czasów mądrością Ewangelii" - przypomniał kardynał Re.

