Cały świat zobaczył biały dym unoszący się nad Kaplicą Sykstyńską. Oznacza to, że kolegium kardynałów wybrało nowego papieża. Tegoroczne konklawe nie należało do najdłuższych. W historii Kościoła znane są przypadki, gdy wybór papieża trwał nawet ponad dwa lata. W XX i XXI wieku kardynałom udawało się podjąć decyzję w ciągu kilku dni.

Zakończyło się konklawe. Nowy papież został wybrany większością co najmniej dwóch trzecich głosów. Oznacza to, że spośród 133 kardynałów na jedno nazwisko zagłosowało co najmniej 89 duchownych.

Nie od zawsze papieże byli wybierani w taki sposób. Ks. dr Przemysław Śliwiński, medioznawca i autor książki "Konklawe" zwrócił uwagę, że należy odróżniać "elekcję papieską" od "konklawe".

Konklawe. Wybór papieża trwał ponad dwa lata

Śliwiński w rozmowie z PAP powiedział, że najdłuższe wybory papieża trwały 2 lata 9 miesięcy i jeden dzień (33 miesiące) i odbywały się w latach 1268-1271. - Była to elekcja w Viterbo, w wyniku której 1 września 1271 r. wybrano Grzegorza X. Drugą co do długości - była elekcja w Lyonie w latach 1314-1316 - trwająca 2 lata 3 miesiące i 5 dni, kiedy wybrano Jana XXII. Kolejna - trwająca 2 lata 2 miesiące i 29 dni - była elekcja w Perugii, kiedy wybrano Celestyna V - powiedział ekspert.

Instytucję konklawe ("cum clave"z łac. pod kluczem) określono w konstytucji "Ubi periculum" wydanej przez Grzegorza X w 1274 roku. Elektorzy mieli wybierać nowego papieża w odosobnieniu, by uniezależnić się od władzy świeckiej. Głosowanie odbywało się w mieście, w którym umarł papież.

Pierwsze takie konklawe odbyło się w styczniu 1276 roku. Kolegium kardynałów wybrało następcę Grzegorza X, który zmarł podczas podróży powrotnej z Francji do Rzymu. Konklawe odbyło się w Arezzo w Toskanii, gdzie zmarł Ojciec Święty. Zakończyło się po jednym dniu wyborem Innocentego V. Nowy papież zmarł po kilku miesiącach. Drugie konklawe miało miejsce w lipcu 1276 roku. Wybrany po siedmiu dniach na papieża Adrian V zawiesił zasady konklawe zapisane w konstytucji "Ubi periculum".

Konklawe. Prawdziwi rekordziści. Najdłuższe i najkrótsze wybory

Najkrótsze jak dotąd konklawe trwało zaledwie kilka godzin. Kardynałowie byli niemal jednomyślni, a głosowanie było formalnością. Miało to miejsce 31 października 1503 roku, a papieżem został Juliusz II.

Rekordzistą czasów współczesnych jest papież Pius XII, który został wybrany w 1939 roku. Konklawe trwało jeden dzień, a kolegium kardynałów potrzebowało trzech głosowań.

Najdłuższe konklawe w erze nowożytnej trwało 179 dni, czyli niemal pół roku. Kardynałowie mieli problem z wyborem następcy Klemensa XII. Ostatecznie 17 sierpnia 1740 roku kardynał Prospero Lambertin zdobył 50 na 51 głosów (tylko on nie zagłosował na siebie) i przyjął imię Benedykt XIV.

Od 1846 roku konklawe trwają nie dłużej niż 5 dni.

Konklawe. Jak długo wybierano papieża w XX i XXI wieku?

Konklawe 2025 jest trzecim w ciągu ostatnich 20 lat. Ostatnie, które odbyło się w 2013 roku trwało dwa dni i zakończyło się po pięciu głosowaniach (jedno pierwszego dnia konklawe, dwa drugiego w sesji porannej i dwa w sesji wieczornej). Wówczas papieżem został Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek.

Po śmierci Jana Pawła II w 2005 konklawe trwało także dwa dni. W czwartym głosowaniu na papieża wskazano Josepha Ratzingera (Benedykt XVI).

W 1978 roku miały miejsca dwa konklawe. W sierpniu, po dwóch dniach i czterech głosowaniach (głosowało wyłącznie drugiego dnia konklawe - red.) papieżem został Jan Paweł I. Po jego nagłej śmierci kolejny biskup Rzymu został wybrany 16 października 1978 roku. Trzeciego dnia konklawe, w ósmym głosowaniu, papieżem został wybrany Polak Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II.

Konklawe w 1903 roku - Pius X - siódme głosowanie;

Konklawe w 1914 roku - Benedykt XV - dziesiąte głosowanie;

Konklawe w 1922 roku - Pius XI - czternaste głosowanie;

Konklawe w 1939 roku - Pius XII - trzecie głosowanie (najszybciej w czasach współczesnych) ;

; Konklawe w 1958 roku - Jan XXIII - jedenaste głosowanie;

Konklawe w 1963 roku - Paweł VI - szóste głosowanie;

Konklawe w 1978 roku (sierpień)- Jan Paweł I - czwarte głosowanie;

Konklawe w 1978 roku (październik) - Jan Paweł II - ósme głosowanie ;

; Konklawe w 2005 roku Benedykt XVI - czwarte głosowanie;

Konklawe w 2013 roku Franciszek - piąte głosowanie.