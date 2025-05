Donald Tusk uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. "O wszystkim wiedziałeś"

"O wszystkim wiedziałeś, Jarosławie. O związkach z gangusami, o 'załatwianiu dziewczyn', o apartamencie miłości w Muzeum II Wojny Światowej" - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych zwracając się do prezesa PiS. Jarosław Kaczyński odpowiedział premierowi na konferencji prasowej.

Donald Tusk uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. Szef rządu zarzucił prezesowi PiS, że ten wiedział o wszystkich wątpliwych faktach z przeszłości Karola Nawrockiego.

"Cała odpowiedzialność za tę katastrofę spada na ciebie"

W ostatnich dniach kandydat na prezydenta popierany przez PiS musiał się tłumaczyć chociażby z niejasnych okoliczności wykupu mieszkania od Jerzego Ż., który następnie trafił do domu opieki społecznej.

W środę prezes IPN, zapowiedział że kawalerka zostanie przekazane na cele charytatywne.

"O wszystkim wiedziałeś, Jarosławie. O związkach z gangusami, o 'załatwianiu dziewczyn', o apartamencie miłości w Muzeum II Wojny Światowej, o wyłudzeniu mieszkania i innych sprawach pozostających wciąż w ukryciu" - napisał premier w mediach społecznościowych.

"Cała odpowiedzialność za tę katastrofę spada na ciebie!" - dodał.

"Być może Tusk zna świat dziewcząt na zamówienie"

Jarosław Kaczyński odniósł się do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego na konferencji prasowej. Prezes PiS wyraził oburzenie z powodu ujawnienia przez media dokumentów z transakcji zakupu kawalerki przez prezesa IPN.

Zapowiedział również, że poprosi OBWE o interwencję w sprawie wpływu wycieku na wybory prezydenckie.

Dziennikarze pytali również prezesa PiS o wpis Donalda Tusk. Kaczyński początkowo unikał odpowiedzi na pytanie. Zdecydował się jednak na ripostę pod adresem premiera, gdy dziennikarka Polsat News spytała go o kwestię "załatwiania dziewczyn".

- To trzeba Tuska pytać, nie mnie. To są wszystko bezczelne kłamstwa ludzi, którzy ten świat dziewcząt na zamówienie znają. Być może pan Tusk zna. To jest jego sprawa i jego żony może, a nie moja - odpowiedział Kaczyński.

