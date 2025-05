Kaczyński ręczy za Nawrockiego. "Nie żałuję w zadnym stopniu"

Zapytany w środę na sejmowym korytarzu o to, czy wciąż może ręczyć za Karola Nawrockiego, prezes PiS odpowiedział twierdząco. - Nie żałuję w żadnym stopniu (decyzji o wystawieniu prezesa IPN w wyborach - przyp. red.) - przekonywał Kaczyński.

Odpowiadając na pytanie o wyjaśnienia w sprawie udzielane w mediach przez kandydata na prezydenta, polityk stwierdził, że są one "całkowicie realne".

Kaczyński staje w obronie Nawrockiego i atakuje dziennikarzy. "Wymyślacie sobie"

Kaczyński bronił też treści aktu notarialnego, w którym wskazano, że za mieszkanie w Gdańsku Nawrocki zapłacił 120 tys. zł. - Nie poświadczył nieprawdy. Państwo nie znają praktyk prawniczych w tej dziedzinie i proszę mnie o to nie pytać - mówił Kaczyński, wskazując dziennikarce, by "zapytała jakiegokolwiek notariusza, jak to wygląda w praktyce".

- To jest praktyka dopuszczalna prawnie i często spotykana - stwierdził prezes PiS.

- Wymyślacie sobie, jesteście funkcjonariuszami politycznymi spod ciemnej gwiazdy - zwrócił się do dziennikarzy Kaczyński, gdy poproszono go o komentarz w sprawie wtorkowych wypowiedzi Karola Nawrockiego i Przemysława Czarnka na temat kwestii mieszkania kandydata w Gdańsku.

Prezes PiS wyraził nadzieję, że zamieszanie wokół osoby prezesa IPN nie zaszkodzi jego pozycji w wyborach prezydenckich. - Po to robią to wielkie oszustwo, ci, którzy odpowiadają za aferę, za śmierć pani (Jolanty) Brzeskiej, żeby zaszkodzić - przekonywał.

