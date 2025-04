Inflacja w Polsce w kwietniu wyniosła 4,2 proc. w ujęciu rok do roku i 0,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - wynika z najnowszych szacunków GUS. To wyraźny spadek względem marca (4,9 proc.) i większy od tego, który zakładali eksperci. Wpływ na to miała m.in. znacząca obniżka cen paliw.

Wyraźny spadek inflacji spowoduje wolniejszy wzrost cen podstawowych produktów. Trzeba jednak podkreślić, że wskaźnik ten pozostaje wciąż powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc.

GUS: Duży spadek wskaźnika inflacji

Spadek wskaźnika inflacyjnego z 4,9 proc. w marcu do 4,2 proc. w kwietniu jest bardzo dobrą wiadomością. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali bowiem wzrostu cen w kwietniu o 4,3 proc. rok do roku i o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Z tabeli opublikowanej przez GUS wynika, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych rosły w kwietniu o 5,3 proc. w stosunku do zeszłego roku. W marcu tempo wzrostu wyniosło 6,7 proc. Produkty tej kategorii podrożały w stosunku miesiąc do miesiąca o 0,8 proc. (0,3 proc. w marcu).

ZOBACZ: Zabójstwo lekarza w Krakowie. Minuta ciszy w szpitalach

Hamuje też dynamika wzrostu cen nośników energii. Poszły one w górę o 13 proc. w stosunku rok do roku, ale w marcu było to 13,3 proc. W stosunku miesiąc do miesiąca ceny w tym sektorze spadły o 0,4 proc.

Wolniejszy wzrost cen. Eksperci wskazali jeden powód

Eksperci są zgodni, że za dynamiczny spadek wskaźnika inflacji odpowiada znaczna obniżka cen paliw. Za litr benzyny lub ropy wciąż płacimy ponad 6 złotych, ale obniżka cen na stacjach jest widoczna gołym okiem. Paliwa potaniały w kwietniu o 8,3 proc. rok do roku, a w stosunku miesiąc do miesiąca o 1,7 proc. - przekazał GUS.

ZOBACZ: Donald Trump planuje wizytę w Polsce. Prezydencki minister zdradza kulisy

"Oczekiwany przez nas spadek inflacji jest w głównej mierze efektem wysokiej bazy statystycznej w kwietniu ub.r., kiedy przywrócony został VAT na żywność, ale powinien być również wspierany spadkiem cen ropy i paliw" - wskazywali w najnowszym raporcie ekonomiści Santander Bank Polska.

"To (spadek inflacji - red.) w dużej mierze efekt pogłębienia spadku cen paliw oraz obniżenia dynamiki cen żywności" - stwierdzili natomiast analitycy Banku Millennium.