Minuta ciszy w szpitalach. Uczczą pamięć zamordowanego lekarza

Lekarz Tomasz Solecki, ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego zginął we wtorek. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem.

Mimo wysiłków personelu medycznego życia lekarza nie udało się uratować. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski poinformował, że napastnikiem był pacjent niezadowolony z przebiegu leczenia.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał natomiast, że 35-latek zatrzymany ws. zabójstwa lekarza jest funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Zabójstwo lekarza. Uczczą pamięć medyka minutą ciszy

Zabójstwo lekarza podczas dyżuru wstrząsnęło całym środowiskiem medycznym. W środę szpitale minutą ciszy uczczą pamięć zamordowanego.

Uczczenie minutą ciszy pamięci zamordowanego lekarza we wszystkich szpitalach rekomendowała we wtorek Naczelna Rada Lekarska. Samorząd lekarski zwrócił się także do wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz do samorządów zawodowych zrzeszających poszczególne grupy zawodowe medyków o przypięcie czarnej wstążki do ubioru służbowego.

Samorząd lekarski podkreślił, że jest to forma uczczenia pamięci, wyrażenie solidarności z rodziną, bliskimi i współpracownikami zmarłego lekarza i sprzeciw wobec agresji w stosunku do osób niosących pomoc pacjentom.

Dodatkowo 10 maja ulicami Warszawy przejdzie marsz medyków przeciwko agresji. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wyjaśnił, że taka decyzja zapadła we wtorek wieczorem w gronie lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów.

Podkreślił, że marsz będzie wyrazem solidarności środowiska medycznego. - Będziemy wszyscy - zapewnił.

