Prokuratura wszczyna śledztwo po debacie. Pod lupą słowa Brauna

Wszczęto dochodzenie w sprawie znieważenia Żydów i nawoływania do nienawiści podczas poniedziałkowej debaty kandydatów na prezydenta - poinformował prok. Norbert Antoni Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa w Warszawie. Chodzi o słowa Grzegorza Brauna. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wszczęła w środę dochodzeni w sprawie "publicznego znieważenia grupy ludności żydowskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych".

Debata prezydencka. Dochodzenie ws. słów Brauna

Doprecyzowano, że chodzi o słowa, które padły podczas debaty kandydatów na prezydenta organizowanej w poniedziałek przez "Super Express".

Prokuratura obszernie przytoczyła wypowiedzi, które padły wówczas z ust Grzegorza Brauna, m.in. "chwała Bogu nie graniczymy z żydowskim państwem położonym w Palestynie, bo wówczas ludobójcza polityka reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów Państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam" czy "parę dni temu był pan oflagowany tym żydowskim żonkilem – tym znakiem hańby i podległości".

"W przedmiotowym postępowaniu przeprowadzone zostaną czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności czynu, w tym w pierwszej kolejności wykonane zostaną oględziny całości nagrania przebiegu debaty" - przekazał prok. Norbert Antoni Woliński.

Biejat reaguje na słowa Brauna. Zawiadomienie do prokuratury

Jeszcze w poniedziałek obecna na debacie kandydatka na prezydenta Magdalena Biejat poinformowała, że złoży doniesienie do prokuratury ws. słów Grzegorza Brauna.

"Demokracja to przestrzeń ścierania się poglądów. Czasem skrajnych. Ale ta wolność ścierania się poglądów nie może być usprawiedliwieniem propagowania nienawiści. I to powinno łączyć wszystkich ponad podziałami. W sprawie nienawistnych wypowiedzi Grzegorza Brauna, które padły podczas dzisiejszej debaty złożę jutro doniesienie do prokuratury" - przekazała kandydatka Lewicy.

Później doprecyzowała, że składa zawiadomienie w związku z art. 257 Kodeksu karnego - "za szerzenie mowy nienawiści, za podżeganie do nienawiści i do agresji wobec konkretnych grup narodowościowych".

Oceniła też za "skandaliczne", że podczas poniedziałkowej debaty nikt przed nią nie ustosunkował się do słów Brauna, dopiero ona zabrała głos, "żeby ktokolwiek skontrował te bzdury".

pgo / Polsatnews.pl