- Pamiętajmy, że już jesteśmy pod parasolem atomowym NATO, bo to jest suma potencjałów wszystkich armii. Dzisiaj w Europie to Wielka Brytania i Francja mają swoje głowice - powiedział Cezary Tomczyk w "Graffiti". Zdaniem wiceszefa MON Polska "odrabia lekcję", o której mówili m.in. Donald Trump i Donald Tusk. - Jeśli Europa, jeśli Polska będzie silna, nic nam nie zagrozi - dodał.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że 9 maja Francja i Polska podpiszą w Nancy traktat o przyjaźni i współpracy. Umowę tę zapowiadano od miesięcy. Zastąpi ona poprzedni traktat podpisany w latach 90. XX wieku.

- Dotyczy on polskiego i francuskiego bezpieczeństwa. Dla nas kwestia remilitaryzacji Europy, zbrojenia się Europy jest absolutnie kluczowa - powiedział wiceszef MON.

Cezary Tomczyk zgodził się ze słowami Donalda Trumpa, że "Europa musi odrobić swoją pracę domową". - Polska to robi. Wydajemy dzisiaj na zbrojenia rocznie o 50 mld zł więcej niż poprzedni rząd i najwięcej w NATO, jeśli chodzi o stosunek wydatków do PKB - tłumaczył.

Podkreślił, że Warszawa "odrabia lekcję", o której mówił nie tylko Trump, ale również Donald Tusk czy Radosław Sikorski. Jak przekazał wiceszef MON, Polska namawia inne kraje np. Hiszpanię i Francję, by wydawały więcej na obronność. - To jest moment, gdy Europa musi przyspieszyć (...) Wiele osób pyta, czy może być wojna. Jeżeli Polska, jeżeli Europa będzie silna, nic nam nie zagrozi. Mamy większy potencjał, większe możliwości. Mamy dwa mocarstwa atomowe - Francję i Wielką Brytanię - mówił.

Nowy traktat Polska-Francja. Tomczyk o "parasolu atomowym"

Prowadzący Marcin Fijołek dopytał, czy polsko-francuski traktat będzie zawierał propozycje Emanuela Macrona dotyczącą "parasola nuklearnego nad Polską".

- Pamiętajmy, że już jesteśmy pod parasolem atomowym NATO, ze względu na to, że to jest suma potencjałów wszystkich armii. Dzisiaj w Europie to Wielka Brytania i Francja, która jest dla nas tak kluczowa, mają swoje głowice. To są nasi partnerzy, którzy są tutaj blisko. Jednocześnie robimy wszystko, by stosunki z USA były jak najlepsze - mówił.

Przypomniał, że brytyjskie okręty z głowicami nuklearnymi, według brytyjskiej doktryny, przez cały czas są na morzu, by zareagować w każdej chwili.

Artykuł jest aktualizowany

