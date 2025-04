Wielkie zakupy polskiej armii. Jest zgoda Departamentu Stanu USA

Departament Stanu USA właśnie wyraził zgodę na zakup przez Polskę 400 najnowszych pocisków rakietowych AIM-120D3 - poinformował we wtorek wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wartość zakupu to nawet 1,3 mld dol. "To kolejny krok w wielkiej modernizacji polskich Sił Zbrojnych" - napisał wicepremier.