Rzeczniczka kandydata na prezydenta popieranego przez PiS Karola Nawrockiego skomentowała doniesienia medialne, że podczas debaty ukrył on informację o posiadanym przez niego drugim mieszkaniu. Jak podkreśliła, odnosił się wówczas do sytuacji "zwykłych Polaków", co "mogło zostać odebrane jako deklaracja, że on także posiada jedno mieszkanie".