Rosja "przygotowuje coś" na Białorusi tego lata, wykorzystując ćwiczenia wojskowe jako pretekst - mówił Wołodymyr Zełenski podczas zdalnego połączenia podczas Inicjatywy Trójmorza. Prezydent Ukrainy wezwał też do utrzymania presji na Rosję w celu uzyskania pełnego rozejmu.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że pod przykrywką takich ćwiczeń wojskowych zwykle zaczynają się nowe rosyjskie ataki. - Ale gdzie tym razem? Nie wiem. Ukraina? Litwa? Polska? Nie daj Boże! Ale wszyscy musimy być przygotowani. Wszystkie nasze instytucje są otwarte na współpracę - podkreślił Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski apeluje o jedność sojuszników

- Musimy być razem nie tylko politycznie, ale także w czysto praktycznym sensie, aby chronić się przed prawdziwymi wyzwaniami - dodał.

- Cała Europa, a zwłaszcza nasz region graniczący z Rosją, powinna mówić jednym głosem. Wszyscy chcemy, aby Europa i Stany Zjednoczone pozostały silnymi partnerami. Wszyscy chcemy, aby ta wojna zakończyła się sprawiedliwie - bez żadnych nagród dla Putina, a zwłaszcza bez ani jednego kawałka ziemi. I wszyscy musimy utrzymywać presję na Rosję - każdy może zrobić, co w jego mocy, aby pomóc nam osiągnąć pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni tak szybko, jak to możliwe - przynajmniej na 30 dni. To właśnie może położyć fundament pod prawdziwą, skuteczną dyplomację - zaznaczył Zełenski.

Szczyt Trójmorza w Warszawie. Prezydent Duda o bezpieczeństwie energetycznym

We wtorek po południu na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęło się spotkanie liderów państw Inicjatywy Trójmorza, w którym udział bierze m.in. 12 prezydentów państw regionu. Obecny jest także sekretarz USA ds. energii Chris Wright.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by "przedyskutować kwestię polskiego bezpieczeństwa energetycznego".

