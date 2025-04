"Polska Wybiera - Debata sztabów" to okazja, by zobaczyć, jak sztaby reprezentujące najważniejszych pretendentów do najwyższego urzędu w państwie prezentują wizje Polski. W rolę prowadzącego wcieli się Piotr Witwicki - Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, redaktor naczelny Interii, a także twórca popularnego podcastu "Polityczny WF".

Znany z dociekliwości i bezkompromisowego stylu, Witwicki poprowadzi debatę z energią i profesjonalizmem, zapewniając rzeczową i dynamiczną wymianę poglądów.

"Polska Wybiera - Debata sztabów" na antenie Polsat News

Debata będzie podzielona na kilka etapów. W pierwszej części uczestnicy odpowiedzą na pytania prowadzącego w trzech kluczowych obszarach:

Bezpieczeństwo narodowe - aktualne wyzwania i strategie obronne Polski,

Polityka zagraniczna - rola Polski w Europie i na świecie,

Polityka krajowa - kluczowe kierunki rozwoju wewnętrznego państwa.

Po tej części nastąpi dynamiczna runda pytań wzajemnych, w której sztaby będą mogły bezpośrednio konfrontować swoje stanowiska, wytykać słabości oponentom i bronić własnych rozwiązań.

Wybory prezydenckie 2025. Debata sztabów wyborczych w Polsat News

Transmisję debaty będzie można śledzić na żywo na antenach Polsat News, Polsat News Polityka a także na stronie głównej Interii oraz w polsatnews.pl. Dzięki szerokiej dostępności transmisji widzowie w całej Polsce będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w tym kluczowym dla kampanii wyborczej wydarzeniu.

"Polska Wybiera - Debata sztabów" to nie tylko rywalizacja polityczna, ale także szansa dla obywateli, by lepiej poznać propozycje i argumenty kandydatów zanim oddadzą swój głos w wyborach.

red. / Polsatnews.pl