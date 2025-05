Debata sztabów w Polsat News. Znamy listę uczestników

"Polska Wybiera - Debata sztabów" to okazja, by zobaczyć, jak sztaby reprezentujące najważniejszych pretendentów do najwyższego urzędu w państwie prezentują wizje Polski.

Debatę poprowadzi Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, redaktor naczelny Interii, a także twórca popularnego podcastu "Polityczny WF".

Debata sztabów - lista uczestników

Przedstawiamy listę uczestników debaty:

Monika Rosa (sztab Rafała Trzaskowskiego)

(sztab Rafała Trzaskowskiego) Tobiasz Bocheński (sztab Karola Nawrockiego)

(sztab Karola Nawrockiego) Marcin Bartoszewicz (sztab Artura Bartoszewicza)

(sztab Artura Bartoszewicza) Paweł Frankiewicz (sztab Marka Wocha)

(sztab Marka Wocha) Anna Górska (sztab Magdaleny Biejat)

(sztab Magdaleny Biejat) Piotr Bakun (sztab Joanny Senyszyn)

(sztab Joanny Senyszyn) Paweł Śliz (sztab Szymona Hołowni)

(sztab Szymona Hołowni) Marcelina Zawisza (sztab Adriana Zandberga)

(sztab Adriana Zandberga) Przemysław Wipler (sztab Sławomira Mentzena)

(sztab Sławomira Mentzena) Wojciech Hadaj (sztab Krzysztofa Stanowskiego)

(sztab Krzysztofa Stanowskiego) Marta Czech (sztab Grzegorza Brauna)

(sztab Grzegorza Brauna) Jarosław Sachajko (sztab Marka Jakubiaka)

ZOBACZ: Rozczarowanie wyborców i rekordowo niska frekwencja. Prof. Sadura: Kampania nie rozpala serc

To losowanie zdecyduje o miejscu, które zajmie przedstawiciel kandydata, kolejności odpowiedzi na pytania dziennikarskie, kolejności zadawania pytań wzajemnych oraz kolejności wygłaszania swobodnych wypowiedzi.

Wideo: Starcie sztabów wyborczych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Polska Wybiera - Debata sztabów" w Polsat News i Polsat News Polityka

Poniedziałkowa debata składać się będzie z kilku etapów. W pierwszej części uczestnicy odpowiedzą na pytania prowadzącego w trzech tematach:

Bezpieczeństwo narodowe - aktualne wyzwania i strategie obronne Polski,

- aktualne wyzwania i strategie obronne Polski, Polityka zagraniczna - rola Polski w Europie i na świecie,

- rola Polski w Europie i na świecie, Polityka krajowa - kluczowe kierunki rozwoju wewnętrznego państwa.

ZOBACZ: "Ja tego nie będę słuchał". Trzaskowski odszedł od mównicy



Po tym nastąpi dynamiczna runda pytań wzajemnych, w której sztaby będą mogły bezpośrednio konfrontować swoje stanowiska, wytykać słabości oponentom i bronić własnych rozwiązań.

Transmisja debaty wyborczej na antenach Polsat News, Polsat News Polityka, na stronie głównej Interii oraz w polsatnews.pl.

WIDEO: Kulisy wizyty Nawrockiego w Białym Domu. "Ponad siedem i pół godziny" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / polsatnews.pl