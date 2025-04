Zabytkowa moneta Holey Dollar, uznawana za jedną z najcenniejszych w historii australijskiej numizmatyki, wróciła do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przed laty została skradziona i trafiła na czarny rynek, a jej losy przez długi czas pozostawały nieznane. Odnalazła się u australijskiego kolekcjonera, który nabył ją na aukcji za ponad pół miliona dolarów.

Miejskie muzeum w Toruniu przez dziewięć lat było okradane z cennych, zabytkowych monet. Jak ustaliła prokuratura kradzieży dokonał jeden z pracowników placówki - kustosz Adam M.

Łącznie zginęło około 360 monet, mężczyznę oskarżono o przywłaszczenie sobie 194 z nich. Monety miał od niego odkupywać toruński numizmatyk Andrzej R., a następnie wystawiać je na polskich i zagranicznych aukcjach.

W odzyskanie monet zaangażowały się polskie i zagraniczne organy ścigania. Dzięki temu do tej pory udało się odnaleźć osiem z nich. We wtorek do zbiorów muzeum wrócił kolejny cenny numizmat - wybity w Australii Honey Dollar.

Honey Dollar odnaleziona w Australii. Wróciła do muzeum w Toruniu

Śledczy ustalili, że moneta trafiła do Niemiec, a następnie do Melbourne w Australii, gdzie na jednej z aukcji za ponad pół miliona dolarów zakupił ją kolekcjoner z Perth.

W sierpniu 2024 roku udało się zidentyfikować nabywcę, który - jak informuje australijska policja - zgodził się oddać monetę dobrowolnie.

"Ta historia jest niesamowita, trochę kryminalno-detektywistyczna, bo przeprowadzone zostało bardzo duże śledztwo w sprawie tego, gdzie ta moneta się znalazła, jak ona została skradziona i jaka potem była jej historia. Moneta w tej chwili jest warta ponad dwa miliony złotych, ale myślę, że po tej historii jej wartość wzrosła" - podkreśliła w komunikacie toruńskiego muzeum Marta Cienkowska, podsekretarz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cenna moneta wróciła do Polski. Jest warta miliony złotych

Jak wyjaśnia muzeum, Honey Dollar pochodzi z Australii i uchodzi za najstarszy środek płatniczy na tym kontynencie, będąc zarazem narodowym symbolem australijskiej numizmatyki.

Monetę wybito na srebrnym dolarze hiszpańskim Karola III, wyciętym z meksykańskiej monety z 1777 r. Mimo jej wieku zachowała się w doskonałym stanie, co sugeruje, że nigdy nie była używana w regularnym obrocie płatniczym.

Nie wiadomo, w jaki sposób moneta opuściła Australię, jednak w 1914 roku Holey Dollar została nabyta w Amsterdamie przez polskiego kolekcjonera, Walerego Amrogowicza. Przed śmiercią przekazał swoje zbiory Towarzystwu Naukowemu w Toruniu.