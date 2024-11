Odkrywcami skarbu są członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglav z Nowego Dworu Mazowieckiego - Sławomir i Szymon Milewscy, którzy uczestniczyli w poszukiwaniach prowadzonych wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Poszukiwaczy "Husaria".

Drogocenne monety zostały wykopane w lesie pod Pomiechówkiem w woj. mazowieckim. Celem poszukiwaczy były pozostałości rzymskiej drogi.

Odkrycie pod Pomiechówkiem. Talary warte pół miliona złotych

"Trafiliśmy na kolejny depozyt! Nasz najnowszy łup to niesamowity skarb – 17 talarów pochodzących z Saksonii, Niderlandów i Brandenburgii z XVII wieku" - przekazano na grupie poszukiwaczy w mediach społecznościowych.

Piotr Duda, archeolog ze Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglav podkreślił, że znalezione monety to "białe kruki". - To jest chyba jeden z największych tego typu skarbów odkrytych do tej pory w Polsce, a na pewno na Mazowszu. Owszem, na przestrzeni ostatnich lat wychodziły depozyty monet z różnych epok historycznych, ale nie z XVI i XVII wieku. Ich dzisiejsza wartość historyczna jest nie do opisania, a wartość materialną szacuje się na około pół miliona złotych - dodał.

- Wiedzieliśmy, że są to srebrne monety i ich wartość może być wysoka, ale gdy zaczęliśmy je oglądać, to sami przecieraliśmy oczy ze zdumienia. To jest po prostu nieprawdopodobne - zaznaczył.

Jak monety trafiły w to miejsce?

Grupa odkrywców zastanawiała się, jak monety trafiły w okolice Pomiechówka. Według nich prawdopodobnie zgubili je tam Szwedzi, którzy w 1655 roku starli się pod Nowym Dworem Mazowieckim z polskimi wojskami koronnymi.

- Monety przypadają na okres mniej więcej wojny trzydziestoletniej i są to monety głównie z terenów Saksonii, Brandenburgii i Niderlandów czyli dzisiejszych terenów Beneluksu i Niemiec - zaznaczył Piotr Duda.

Członkowie grupy mają nadzieję, że "skarb u nas pozostanie i będzie w niedługim czasie wyeksponowany w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin".